Czerwińska oceniła gospodarcze propozycje PO. "To przepis na kryzys"

Podczas sobotniej konferencji prasowej Borys Budka i posłowie PO zaprezentowali "Receptę na kryzys", mającą być kompleksowym programem pomocy dla polskiej gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, pracowników i samorządów.

Propozycje największej partii opozycyjnej skupiają się przede wszystkim na sferze podatkowej. Borys Budka proponuje m.in. czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. dla wybranych branż, znaczne podniesienie kwoty wolnej od podatku oraz likwidację tzw. podatku Belki.

Platforma Obywatelska chce także odwrócenia niektórych rozwiązań wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy oraz uchwalenia tzw. ustawy naprawczej związanej z sytuacją przedsiębiorstw w dobie pandemii koronawirusa.

"PO powinna przeprosić Polaków"

Do propozycji przedstawionych przez Borysa Budkę odniosła się rzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Anita Czerwińska nie zostawiła suchej nitki na postulatach gospodarczych największej partii opozycyjnej. Czerwińska podkreśliła przede wszystkim, że mająca za sobą 8 lat rządów Platforma nie jest wiarygodna w swoich obietnicach. Mając bowiem sposobność i możliwości wprowadzenia stosownych zmian w polskiej gospodarce, nie zrobiła praktycznie nic. Polityk nie stroniła przy tym od mocnych określeń.

"Receptą @Platforma_org jest to, by niektórzy pracowali 7 dni w tygodniu najlepiej do 67. r.ż. Program gospodarczy @Platforma_org to #PrzepisNaKryzys, co już wielokrotnie w wykonaniu tej partii widzieliśmy" – napisała rzecznik PiS na Twitterze.

Podatki i pomoc polskim przedsiębiorcom

Oceniając propozycje rozwiązań z zakresu podatku VAT, Czerwińska przypomniała, że to za czasów rządów PO luka vatowska wyniosła ponad ćwierć biliona złotych. O tym samym mówił niedawno w Sejmie premier Mateusz Morawiecki odpierając zarzuty opozycji i stacji TVN.

"W kwestii VAT-u @Platforma_org powinna raczej przeprosić Polaków za otwarcie drzwi dla działania mafii VAT-owskich i doprowadzenie do luki, która kosztowała nas wszystkich 260 mld złotych, czyli tyle ile ponad 6 lat działania programu 500 plus. #PrzepisNaKryzys" – pisze Czerwińska.

"Rząd Zjednoczonej Prawicy przeznaczył na pomoc przedsiębiorcom prawie 200 miliardów złotych i razem z polskimi firmami wsparliśmy uratowanie kilku milionów miejsc pracy, a #bezrobocie w PL należy do najniższych w #UE" – przypomniała polityk.

Polityk w kolejnym wpisie wymieniła podatki, które za czasów swoich rządów podwyższyła Platforma Obywatelska. Jej zdaniem jest to dowód na brak wiarygodności ze strony polityków opozycji.

"W kwestii podatków @Platforma_org jest całkowicie niewiarygodna. Zawsze mówiła, że będzie obniżać #podatki, a potem je podnosiła: @Platforma_org podniosła #VAT, #składkarentowa, #akcyza, wprowadziła #podatekmiedziowy i zlikwidowała #ulgainternetowa dla większości korzystających" – napisała Czerwińska.

Część polityków Prawa i Sprawiedliwości jeszcze przed sobotnim wystąpieniem posłów PO przewidywała, że zaprezentowane przez nią rozwiązania nie będą niczym nowym.

"Szacunek za szczerość! Taka ekipa to murowany kryzys” – zadrwił z Platformy Obywatelskiej jeden z polityków PiS.

