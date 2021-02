Premier odpiera zarzuty opozycji i TVN ws. VAT. Mocne wystąpienie Morawieckiego w Sejmie

Kwestia tzw. luki vatowskiej stała się głośna po niedawnym reportażu "Superwizjera" TVN zatytułowanym "kłamstwo vatowskie". Autorzy materiału stwierdzili, że w latach 2018-2019 w związku z wyłudzaniem VAT Skarb Państwa stracił prawie 17 miliardów złotych. Urzędnikom udało się odzyskać zaledwie 150 milionów złotych. Temat szybko podchwycili politycy opozycji, zarzucając rządowi nieskuteczność oraz budowanie fałszywej narracji odnoszącej się do sukcesów w zwalczaniu przestępstw podatkowych.

Premier odpowiada

Kilka dni temu premier Morawiecki odniósł się na Facebooku do zarzutów dziennikarzy. Z kolei w środę szef polskiego rządu podczas wystąpienia w Sejmie odpierał zarzuty partii opozycyjnych dotyczących tej sprawy. Mateusz Morawiecki wskazywał, że za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy znacznie usprawniono i uszczelniono system VAT.

– Media i część opozycji postanowiły zaatakować nie tylko rząd, ale przede wszystkim postanowiły zaatakować pewien etos naprawy państwa i naprawy instytucji. W ciągu tylko jednego - 2017 roku - ściągalność podatku VAT wzrosła o 30 mld zł. – stwierdził Morawiecki.

Według premiera w latach 2015-2020 przychody z VAT wzrosły o prawie 50 proc. Morawiecki powołał się także na dane Komisji Europejskiej.

– Dane Komisji Europejskiej sprzed kilku dni na temat stabilności finansów publicznych potwierdzają - wśród 27 państw członkowskich, Polska jest jedynym krajem, który we wszystkich parametrach ma pozytywne oceny – stwierdził. Premier przekonywał, że to za rządów Zjednoczonej Prawicy udało się powstrzymać przestępców wyłudzających zwrot VAT.

Wysoki stopień patologii

Morawiecki odniósł się także do działań poprzedniej ekipy rządzącej, wytykając jej bierność pomimo alarmujących sygnałów ze strony polskich przedsiębiorców.

– Nic nie zostało zrobione. Zaprzeczono podstawowej zasadzie, że urzędnik musi być po stronie przedsiębiorców. Drodzy przedsiębiorcy my stanęliśmy po waszej stronie – powiedział Morawiecki. Premier przypomniał także, że wzrost ściągalności podatków na przestrzeni ostatnich 5 lat zaobserwowano nie tylko w przypadku VAT, ale także CIT oraz PIT.

Zdaniem Morawieckiego skuteczna i odpowiedzialna polityka fiskalna pozwoli Polsce przetrwać kryzys wywołany pandemią koronawirusa.

– W roku największego kryzysu będziemy mieli niższy deficyt budżetowy niż w czasach Platformy Obywatelskiej, kiedy takiego kryzysu nie było. Warto zwrócić uwagę, co działo się w czasach naszych poprzedników, bo próbują tę rzeczywistość zakrzyczeć. Te czasy charakteryzowały się wysokim stopniem patologii, indolencji, ignorancji i imposybilizmu, które spowodowały, że budżet państwa był jak durszlak – powiedział Morawiecki.

– Polska jest wśród tych krajów, które od czasów zakończenia rządów Platformy Obywatelskiej do dzisiaj najszybciej likwidują lukę VAT – dodał premier powołując się na dane Komisji Europejskiej.

"Jesteśmy państwowcami"

Morawiecki przyznał, że również rząd Zjednoczonej Prawicy "popełnia błędy", ale jednocześnie jego członkowie są "państwowcami". Jednocześnie zaprosił tych polityków opozycji, którzy również mają propaństwową postawę do pracy przy projektach usprawniających polskie państwo.

– Będziemy dalej naprawiali państwo. Wierzymy w to, że Polska jest silnym, sprawiedliwym i solidarnym państwem, należącym do całego narodu, dlatego musi sprawnie realizować swoje interesy i o nie dbać – stwierdził.

– Chciałbym wierzyć w to, że w przypadku większości członków opozycji jest to po prostu niewiedza [dotycząca działań rządu - przyp. red.]. Dlatego zachęcam do zapoznania się z tymi podstawowymi liczbami – powiedział Morawiecki.

Szef polskiego rządu przypomniał, że to za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy obniżono VAT na niektóre produkty. – W czasach naszych rządów obniżyliśmy VAT na kilkaset artykułów. Poprzez uszczelnienie i pogonienie mafii vatowskich wpływy do budżetu wzrosły o prawie 50 procent – stwierdził. Jednocześnie przeciwstawił te działania decyzjom rządu PO-PSL (m.in. podniesienie wieku emerytalnego, podniesienie podatku VAT oraz składki rentowej), poprzez które politycy Platformy starali się łatać lukę vatowską.

Premier podziękował także ministrom rządu Beaty Szydło, a także obecnym szefom resortów oraz urzędnikom i instytucjom odpowiedzialnym za uszczelnienie systemu VAT. Premier zapowiedział także dalsze działania mające usprawnić polski system podatkowy.

– Nienależnie od waszych gróźb będziemy nadal stali sprawności państwa polskiego. Będziemy to robili nieustępliwie. Wartość państwa polskiego jest wartością nadrzędną. Należy do dobra wspólnego. (...) Będziemy dalej naprawiali państwo – podsumował Morawiecki.

