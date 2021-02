W TVN o "kłamstwie vatowskim". Premier: Zafałszowana próba zdyskredytowania polityki fiskalnej

Na antenie TVN24 w cyklu "Superwizjer" wyemitowano w sobotę program "Kłamstwo vatowskie" o tzw. przestępcach podatkowych i zakładaniu spółek mających wyłudzać VAT. "W latach 2018-2019 Skarb Państwa, według Ministerstwa Finansów, na oszustwach vatowskich stracił prawie 17 miliardów złotych, a odzyskał zaledwie 150 milionów. To mniej niż jeden procent kwoty. Z kolei Prokuratura Krajowa nie potrafi podać dokładnych danych na temat strat" – czytamy w opisie na stronie programu.

Morawiecki: Prawda jest taka...

W obszernym wpisie na Facebooku szef rządu odniósł się do informacji podanych przez "Superwizjer".

"Twórcy najnowszego wydania Superwizjera w telewizji TVN24 podjęli tyleż brawurową, co totalnie zafałszowaną próbę zdyskredytowania polityki fiskalnej rządów Zjednoczonej Prawicy. Brawurową – przede wszystkim w zakresie tego, jak autorzy rozmijają się z faktami, jak oszczędnie nimi dysponują i jak w ten sposób tworzą fałszywy obraz rzeczywistości" – zaznacza Morawiecki.

"Prawda jest taka, że od 2015 roku zmniejszyliśmy lukę VAT o około połowę. To nie jest zmiana statystyczna. To jest prawdziwa rewolucja w zarządzaniu budżetem państwa. Tylko w okresie 2016-2019 wpływy z poszczególnych podatków wzrastały następująco: wpływy z VAT o 47%, z PIT o 46,7%, z CIT o 54,7%" – wylicza premier.

Polityk przypomina też nieudolność poprzedników w zakresie ściągania podatków: "Wyobraźmy sobie teraz wszyscy, jak Polska poradziłaby sobie z koronawirusem i światowym kryzysem gospodarczym, gdyby przez ostatnie lata budżet państwa przypominał durszlak – jak było do za rządów Donalda Tuska? Durszlak lepiony podwyżką VAT, podwyżką składki rentowej, podniesionym wiekiem emerytalnym, czy skonsumowaniem połowy OFE. Odpowiedzialne zarządzanie publicznymi pieniędzmi to nie tylko obowiązek polityczny. To kwestia szacunku wobec obywateli, którzy ten budżet współtworzą swoją ciężką pracą. A przecież suma „utraconych pieniędzy” 2008-2015 w wyniku gigantycznej luki podatkowej to około 260 mld zł. Taki rachunek wystawiła po sobie Platforma Obywatelska. Kolosalna wyrwa w budżecie. Nieodwracalne straty, które zasiliły konta oszustów".

Kaleta: Utrudniliśmy okradanie Polaków

Materiał TVN24 skomentował także wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Luka VAT się zmniejsza, bo mafiom vatowskim (często to międzynarodowe grupy przestępcze) utrudniono okradanie Polaków. Przede wszystkim reforma prokuratury i nacisk na śledztwa vatowskie w połączeniu z zaostrzeniem kar do 25 lat stworzyły tzw efekt mrożący" – napisał polityk na Twitterze.

Jak zaznacza, sukces w walce z mafiami vatowskimi to przede wszystkim prewencja. "Polaków dziś trudniej okraść, budżet przestał przeciekać. Są miliardy na inwestycje" – napisał Sebastian Kaleta.

