"Tym się człowieku zajmij". Nitras poucza Dworczyka

Podczas sobotniej konferencji prasowej Borys Budka i posłowie PO zaprezentowali "Receptę na kryzys", mającą być kompleksowym programem pomocy dla polskiej gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, pracowników i samorządów. Wskazując, że plan ten opiera się na szacunku, zaufaniu i wsparciu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej tłumaczył: "Szacunku dla każdego, zaufaniu jako filarze nowoczesnego państwa oraz wsparciu na podstawie realnego spadku obrotów, a nie biurokratycznych przepisach".

Dworczyk żartuje z hasła PO

Szef KPRM Michał Dworczyk krótko i dosadnie skomentował hasło "recepta na kryzys".

"Szacunek za szczerość! Taka ekipa to murowany kryzys" – napisał polityk, odnosząc się do grafiki zapowiadaj,ącej konferencję PO, na które pokazano wizerunki m. in. Bprysa Budki, Izabeli Leszczyny oraz Sławomira Nitras. Ten ostatni poczuł się wywołany do odpowiedzi.

"Mój znajomy, 77 lat, mimo że jest z Warszawy miał termin szczepienia na dzisiaj w Białymstoku. Odwołali mu. Ma nadzieję, że mu się uda zaszczepić 5.03 w Siedlcach. Tym się człowieku zajmij, a nie trollowaniem w sieci. Katastrofa, taki pełnomocnik ds. szczepień" – stwierdził poseł Platformy Obywatelskiej.

Koronawirus w Polsce

Badania laboratoryjne potwierdziły 12 100 nowych zakażeń koronawirusem. To o 561 chorych więcej niż w piątek i o 3 590 więcej niż tydzień temu – poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia. Zmarły 303 osoby.

Najwięcej nowych przypadków odnotowano na Mazowszu - 2272, najmniej w województwie opolskim – 120. Pozostałe pochodzą z województw: śląskiego (1272), pomorskiego (1050), warmińsko-mazurskiego (943), wielkopolskiego (936), dolnośląskiego (799), łódzkiego (710), kujawsko-pomorskiego (708),podkarpackiego (684), małopolskiego (629), zachodniopomorskiego (455), lubelskiego (408), lubuskiego (383), podlaskiego (327), świętokrzyskiego (269).

