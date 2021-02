Rau o Nord Stream 2: Sprawa nie jest bynajmniej przesądzona

We wtorek doszło do rozmowy Zbigniewa Raua z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem. Tematem dyskusji obu polityków były priorytetowe obszary sojuszniczej współpracy między Polską a Stanami Zjednoczonymi w polityce bezpieczeństwa. Obaj ministrowe dyskutowali również o inicjatywie Trójmorza, szkodliwości Nord Stream 2 oraz o sytuacji na Białorusi i skutkach rosyjskiej agresji na Ukrainę.

W sobotę na antenie Polskiego Radia 24 minister spraw zagranicznych nawiązał do rozmowy z amerykańskim politykiem.

Kwestie fundamentalne

– Jeśli chodzi o kwestie fundamentalne, to nie ulega wątpliwości, że mamy do czynienia z kontynuacją partnerskich stosunków między Polską a USA. Potwierdziły to rozmowy naszych ministrów, w tym moja, z amerykańskimi odpowiednikami – stwierdził Rau.

Minister wskazywał, że Polskę i Stany Zjednoczone łączy kilka projektów, nie tylko militarnych, ale także biznesowych. Jedną z nich jest kwestia budowy elektrowni atomowej w Polsce.

– Mamy z USA wspólne interesy dot. wielu dziedzin gospodarki. Kilka dni temu weszła w życie dwustronna umowa między USA a RP, która będzie stanowić podstawę do rozwoju energetyki jądrowej w Polsce. Mamy wspólną inicjatywę wspierania Trójmorza – tłumaczył szef MSZ.

Sprawa Nord Stream 2

Kwestia budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu była jedną z ważniejszych podczas rozmowy Raua z Blinkenem. Polski minister wskazuje, że pomimo zaawansowania prac nad projektem, sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

– Sprawa nie jest bynajmniej przesądzona. Sekretarz Stanu USA Antony Blinken użył takiego określenia, że "będziemy o tym współdecydować" i powiedział "nic o was bez was" – stwierdził.

Kwestia budowy Nord Stream 2 budzi wiele kontrowersji. Projekt, którego zdecydowanymi przeciwnikami są Polska i kraje bałtyckie, miał szanse zostać zablokowany przez administrację poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump nałożył szereg sankcji na firmy współpracujące przy budowie gazociągu. To dawało nadzieję na zatrzymanie tego projektu. Jednak nowy przywódca USA Joe Biden wydaje się znacznie bardziej przychylny niemiecko-rosyjskiemu gazociągowi. Tym bardziej więc słowa Blinkena można uznać za dobry prognostyk przed dalszymi działaniami polskiego i amerykańskiego rządu.

– Stanowisko Polski ws. Nord Streamu 2 jest doskonale znane. Przedstawiłem je także w rozmowie z sekretarzem Blinkenem. Mówiliśmy o tym, że stanowisko USA jest bardzo podobne – dodał minister.

Spotkanie obu polityków potwierdziło, że Polska i USA mają wspólne interesy. Mimo to, część polityków opozycji zdecydowanie skrytykowała Zbigniewa Raua oraz polski rząd.

– Wydaje mi się, że to jest ilustracja skali naszego upadku. W 2014 roku, gdy na 25-lecie pierwszy prawie wolnych wyborów wręczaliśmy nagrody solidarności, zjechał się do Warszawy cały demokratyczny świat. (…) Byliśmy wtedy głównym partnerem USA w promowaniu demokracji – powiedział Radosław Sikorski w jednym z wywiadów.

Czytaj też:

Rau: Polska wzywa Rosję do przywrócenia integralności terytorialnej UkrainyCzytaj też:

Rau o sprawie Polaka umierającego w brytyjskim szpitalu. Zostanie mu nadany status dyplomatyczny?