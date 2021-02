Rau: Polska wzywa Rosję do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy

"Od siedmiu lat Krym i Donbas pozostają pod rosyjską okupacją. Polska stoi po stronie ofiar i wzywa Rosję do przestrzegania prawa międzynarodowego, do przywrócenia integralności terytorialnej Ukrainy oraz do zadośćuczynienia za naruszenia praw człowieka na okupowanych terytoriach" – taki wpis w języku angielskim zamieścił na Twitterze minister Zbigniew Rau. Taki sam komunikat opublikował w języku ukraińskim.

20 lutego 2014 roku rozpoczęła się akcja zbrojna mająca na celu przejęcie znajdującego się w rękach Ukrainy Krymu. "Zielone ludziki" pojawiły się na krymskim terytorium. Do aneksji Krymu doszło poprzez użycie siły zbrojnej przez Federację Rosyjską przeciwko suwerenności, integralności terytorialnej i niezależności politycznej Ukrainy.

Nielegalne referendum

16 marca 2014 roku odbyło się kontrowersyjne, uznawane przez opinię międzynarodową za niewiążące, referendum. W referendum zwrócono się do miejscowej ludności, czy chce przystąpienia do Rosji jako podmiotu federalnego lub przywrócenia konstytucji krymskiej z 1992 i statusu Krymu jako części Ukrainy. Referendum odbyło się po wydarzeniach Euromajdanu i podczas aneksji Krymu przez Rosję. Zostało przeprowadzone pod groźbą użycia broni[zakazano bezstronnym obserwatorom wstępu na Krym. Nie jest uznawane w skali międzynarodowej przez większość krajów i przez żadną organizację międzynarodową.

Władze Ukrainy uznały referendum za nielegalne i niezgodne z ukraińskim porządkiem prawnym, a Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję 68/262 stwierdzającą, że referendum jest nieważne. Podczas głosowania nie było żadnych obserwatorów z ramienia ONZ, WNP, Unii Europejskiej czy OBWE. Zgodnie z oficjalnymi danymi większość głosujących opowiedziała się za zjednoczeniem z Rosją. Referendum stało się pretekstem dla ogłoszenia niepodległości Republiki Krymu 17 marca 2014 i inkorporacji Krymu przez Rosję 18 marca 2014.

W wyniku działań doszło do wykluczeniea Federacji Rosyjskiej z grupy G8. Na Rosję nałożono też międzynarodowe sankcje.

