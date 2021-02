Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków

Kochani, w tym kraju jest już południowoafrykański wariant koronawirusoosoby i trochę mu się dziwimy, że się nie bał tu przyjść. W dodatku odkryto go po raz pierwszy na Podlasiu, mamy nadzieję, że miejscowi go nie zjedzą :/ W każdym razie, refugees welcome! (pamiętacie te problemy? xD)

Sami nie wiemy, czy to wiadomość pozytywna czy negatywna, ale na polski rynek weszła nowa sieciowa kawiarnia, która oferuje kawę za 6 zeta. Z jednej strony spoko, bo na więcej będziemy mogli sobie pozwolić, a z drugiej nie spoko, bo kawą za 6 zeta nie zrobimy na nikim wrażenia na Instagramie.