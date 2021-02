Piotr Żyła mistrzem świata w skokach. Ogromny sukces Polaka

Żyła prowadził po pierwszej serii, w której uzyskał odległość 105 metrów. Drugi był Słoweniec Anze Lanisek, który uzyskał 102, 5 metra, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi. Piąte miejsce zajmował Dawid Kubacki, który tracił do Żyły tylko 3,7 punktu. To zapowiadało duże emocje przed finałową serią.

W niej Piotr Żyła oddał dobry skok - 102,5 metra pozwoliło mu obronić pierwszą pozycję i po raz pierwszy w karierze zostać mistrzem świata w skokach narciarskich. Srebrny medal zdobył Niemiec Karl Geiger, który uzyskał 103,5 i 102 metry. Brąz wywalczył Anze Lanisek z wynikami 102,5 i 101 metrów.

W drugiej serii Dawid Kubacki również oddał dobry skok (99 metrów), który zapewnił mu 5. miejsce. Pozostali Polacy wypadli słabo. Kamil Stoch zajął 22. miejsce oddając oba skoki na odległość 96 metrów. Na 30. miejscu został sklasyfikowany Andrzej Stękała, który skoczył 95 i 87,5 metra. Rywalizację w pierwszej serii zakończył Klemens Murańka (93 metry), który ostatecznie zajął 36. miejsce.

Największy sukces w karierze

Złoto mistrzostw świata na normalnej skoczni to największy sportowy sukces Piotra Żyły. Wcześniej zdobył brązowy medal na imprezie tej samej rangi w fińskim Lahti na dużej skoczni. Sukces Polaka cieszy tym bardziej, że nikt się go nie spodziewał. Żyła do tej pory wygrał zaledwie dwa konkursy Pucharu Świata - w Oslo w 2012 i w Bad Mittendorf w 2020 roku.

Żyła dołączył tym samym do złotych medalistów mistrzostw świata z Polski. Rekordzistą jest Adam Małysz, który czterokrotnie zdobywał tytuł najlepszego skoczka globu. Jeden raz triumfowali Kamil Stoch oraz Dawid Kubacki, a także polska drużyna skoczków.

