Rzecznik rządu ujawnił najnowszy bilans epidemii w Polsce

– Zgodnie z danymi na wtorek, minionej doby stwierdzono 7937 zakażeń koronawirusem, a 216 osób zmarło – poinformował Müller w programie "Tłit" na portalu Wirtualna Polska.

Rzecznik rządu podkreślił, że tendencja liczby zakażeń, porównując ją tydzień do tygodnia, jest wzrostowa, choć nieco zmalała liczba zgonów.

Zastrzegł, że nie ma danych z podziałem na województwa.

Müller poinformował, że o godz. 9 odbędzie się posiedzenie Rady Medycznej z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, podczas którego będą m.in. analizowane najnowsze dane.

Liczba zakażeń rośnie

W poniedziałek rano Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 4 786 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 24 kolejnych ofiarach śmiertelnych COVID-19. Łączna liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 to już 1 711 772. Dotychczas zmarły 43 793 osoby. Wyzdrowiało 1 430 861 chorych (stan na 1 marca).

Szef resortu zdrowia Adam Niedzielski pytany wczoraj na konferencji prasowej o to, kiedy można spodziewać się największego wzrostu zakażeń w trzeciej fali pandemii, odparł, że nadal aktualna jest prognoza, zgodnie z którą średnia dzienna wyniesie 10-12 tys. zakażeń dziennie.

40 tys. przypadków dziennie? Niedzielski reaguje

– Wydaje się jednak, że taka prognoza, która pokazuje, że szczyt będzie w przedziale 10-12 tys. jest raczej prognozą optymistyczną i rosnące udziały mutacji brytyjskiej mogą powodować, że te wielkości zostaną przekroczone – powiedział Niedzielski.

Minister dodał, że "mówienie w tej chwili o poziomach rzędu 40 tys. wydaje się nieco jeszcze abstrakcyjne, chociażby ze względu na to, że jak porównujemy sobie dynamikę tego, co się działo w drugiej fali i tego, co się dzieje teraz, to te przyrosty są na razie troszeczkę mniejsze niż były podczas drugiej fali".

