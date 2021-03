Sondaż: Szczepionki z Chin i Rosji w Polsce? Odpowiedź Polaków nie pozostawia złudzeń

W sondażu, który został opublikowany w weekendowym "SE" zapytano Polaków, czy rząd powinien kupić rosyjskie i chińskie szczepionki. 81 proc. ankietowanych powiedziało, że rząd nie powinien kupować rosyjskiej szczepionki, a tylko 19 proc., że powinien tak zrobić. Jeśli chodzi o chińską szczepionkę, to za takim zakupem było 26 proc. pytanych, a 74 proc. było temu przeciwne.

Przekonania Polaków, co do konieczności zakupu szczepionek z Chin i Rosji wydają się być stałe. Pod koniec lutego podobny sondaż przeprowadziła pracownia Social Changes.

Gazeta poprosiła też o komentarz do tych badań. Wirusolog prof. Włodzimierz Gut powiedział "Super Expressowi", że "szczepionki charakteryzują się tym, że spełniają międzynarodowe wymogi". – Oparte są na tym samym czynniku, różne są tylko sposoby jego uzyskania. Niestety Polacy mają rusofobię oraz złe doświadczenia z powodu kupców, którzy sprowadzają z Chin najgorsze produkty, także leki – zaznaczył profesor. – Nie mają natomiast świadomości, jak dobrze są zabezpieczone wszystkie procedury związane ze szczepionkami – dodał.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 3-4 marca przez Instytut Badań Pollster na próbie 1033 dorosłych Polaków.

Polska rozmawia z Chinami o szczepionkach

W poniedziałek podczas telefonicznej rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z przywódcą Chin Xi Jinpingiem poruszono kwestię zakupu przez Polskę chińskich szczepionek.

– Na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, prezydent poruszył także kwestie współpracy polsko-chińskiej w zakresie walki z pandemią koronawirusa, w tym możliwości zakupu przez Polskę szczepionek wyprodukowanych w Chinach – poinformował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Dzień później chińska agencja prasowa podała, że władze ChRL są skłonne do dystrybucji swojego preparatu do Polski.

– Chiny są skłonne dostarczyć Polsce szczepionki na COVID-19 w granicach swoich możliwości i w zależności od zapotrzebowania ze strony polskiej – powiedział Jinping.

Rosyjska szczepionka? Nie ma decyzji rządu

Polski rząd waha się czy sięgnąć po rosyjską lub chińską szczepionkę. Na chwilę obecną nie zapadła jeszcze decyzja w tej sprawie, co potwierdził rzecznik rządu.

– Polski rząd nie podjął jeszcze decyzji ws. sprowadzania szczepionki chińskiej albo rosyjskiej – przekazał w poniedziałek Piotr Müller.

