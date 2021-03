Bawer Aondo-Akaa wyproszony z pociągu. PKP wydało oświadczenie

"Jeżeli ktoś z Państwa właśnie teraz jedzie autem z Krakowa do Wrocławia, to bardzo proszę o pilny kontakt. Zostałem przed chwilą siłowo wyniesiony z pociągu, ponieważ obsługa nie życzyła sobie pasażera z niepełnosprawnością" – napisał w sobotę na swoim profilu na Facebooku Bawer Aondo-Akaa.

Polityk i działacz na rzecz osób niepełnosprawnych poprosił internautów o pomoc w podróży do Wrocławia. "Służbowo, nie na sobotnią wycieczkę... jeśli ktoś z Państwa może mi pomóc rozwiązać ten problem, to proszę o telefon" – dodał.

Następnie zaktualizował swój wpis informując, że jest już w samochodzie. "Dziękuję wszystkim za pomoc. Na służbowe spotkanie zdążę. Sprawy tak nie zostawię" – zapowiedział Aondo-Akaa.

Reakcja PKP

W odpowiedzi PKP Intercity wydało oświadczenie, tłumacząc, że pociąg z Krakowa do Wrocławia był już maksymalnie zapełniony, zgodnie z obostrzeniami sanitarnymi, oraz nie miał wagonu dostosowanego do przewozu osób na wózku.

"W pociągu IC 3512, którym chciał odbyć przejazd podróżny z Krakowa do Wrocławia, był już osiągnięty limit 50 proc. miejsc do siedzenia, tym samym drużyna konduktorska nie mogła sprzedać biletu. Limit ten obowiązuje zgodnie z przepisami prawa. Ponadto pociąg ten w swoim zestawieniu nie prowadzi wagonu dostosowanego do przewozu i potrzeb osób poruszających się na wózku. Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa podróżnym" – czytamy.

Kim jest Bawer Aondo-Akaa?

Bawer Aondo-Akaa urodził się w 1985 roku w Krakowie. W okresie niemowlęcym doznał porażenia mózgowego spowodowanego źle zdiagnozowaną żółtaczką, w wyniku czego jest osobą niepełnosprawną. Od 2017 roku pełni funkcję ambasadora konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. W 2019 roku startował w wyborach do europarlamentu z listy Kukiz'15, lecz mandatu nie zdobył. Jest członkiem Prawicy RP Marka Jurka. Ma doktorat z teologii i deklaruje się jako przeciwnik aborcji. Jego ojciec pochodzi z Nigerii.

