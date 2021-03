Holecka wspomina zmarłego kolegę. "Coś dobrego z niego biło, emanował spokojem"

Do wypadku z udziałem dziennikarza doszło w piątek po godzinie 22, na drodze krajowej nr 20 na trasie Borcz - Babi Dół.

Informacja o śmierci dziennikarza pojawiła się na facebookowym profilu TVP Gdańsk. "Z ogromnym smutkiem informujemy, że piątkowe wydanie "Panoramy" było ostatnim, które poprowadził dla Państwa nasz redakcyjny kolega Piotr Świąc" – napisali redakcyjni koledzy prezentera.

"Wielka strata i bardzo przykro"

– Coś dobrego z niego biło, emanował spokojem – wspomina dziennikarza w rozmowie z „Faktem” Danuta Holecka.

Jak przyznaje dziennikarka "Wiadomości", informacja o śmierci kolegi wstrząsnęła ją. – Fajny, rozsądny, miły, mądry, profesjonalny chłopak. Wielka strata i bardzo przykro – tłumaczyła Holecka.

– Z Piotrkiem długo się znaliśmy, ale to nie była bliska znajomość, tylko zawodowa. Piotr przyjeżdżał z Gdańska do Warszawy. Poznaliśmy się dawno temu w telewizji na Placu Powstańców. To był chłopak, z którym szybko nawiązywało się kontakt. Był bardzo otwarty, spokojny, wręcz emanował spokojem. Odnosiłam wrażenie, że on wie, czego chce – wspomina kolegę.

Ceniony dziennikarz

Piotr Świąc był znanym i lubianym dziennikarzem, prezenterem gdańskiego oddziału Telewizji Publicznej. Prowadził m.in. "Panoramę", "Forum Panoramy" oraz "Forum Gospodarcze". Przez kilak lat pracował także w ogólnopolskiej TVP. Był prezenterem studia oprawy TVP1. W tej roli prowadził także "Wiadomości" oraz poranne pasmo w TVP Info.

Świąc był także laureatem kilku nagród przyznawanych przez środowisko dziennikarskie. Jedną z nich otrzymał podczas Przeglądu i Konkursu Oddziałów Terenowych TVP. Business Centre Club przyznał mu również nagrodę "Ostrego Pióra".

Czytaj też:

Dziennikarz TVP zginął w wypadku. Nowe informacje