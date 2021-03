Pizza do odśnieżania

Za mało dałem czy co? Przy pizzy wartej dychę piątka napiwku to nie jest za mało…

– Szepraszam Pana, nie powinienem, no ale... jest taka sprawa…

Kryguje się, jakby mi coś rozwalił na podjeździe – pomyślałem i aż wyjrzałem, czy nie walnął w moje auto. Nie walnął, ale…

– A gdzie jest twoje auto, chłopcze? – pytam zdziwiony, bo nigdzie nie widać żadnego samochodu poza moim. – Piechotą przyszedłeś czy co?