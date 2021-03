Lider "Góralskiego veta": Prawo do zabijania powinno przysługiwać ojcu

W rozmowie z telewizją NTV Pitoń mówił, że "są być może sytuacje, niezwykle dramatyczne, w których ojciec miałby prawo zabić jakieś swoje dziecko". – Myślę, że jak będzie takie prawo, to ono będzie wykorzystywane raz na 500, albo raz na 200 lat. W Polsce było takie prawo i chyba w pierwszej Rzeczpospolitej zostało zastosowane – dodał.

Dopytywany, czy mówi o ciąży i o zabiciu dziecka, odpowiedział: – Nie, o każdym, włącznie z żoną i tak dalej. W Chinach, w konfucjanizmie, głowa rodziny miała prawo wydawać różnego rodzaju wyroki na członków swojej rodziny, włącznie z wyrokiem śmierci.

twitter

Dlaczego akurat ojciec?

– Jeśli byśmy wprowadzili takie prawo, to po prostu prawo państwowe dochodzi do rodziny i nie ingeruje w to, co jest w rodzinie. (…) Rodzina to miłość, tak? To te pozytywne uczucia, że wychowujemy dzieci, które kochamy, które sami spłodziliśmy, jeśli gdzieś ma być jakaś pozytywna energia, miłość, dobroć, no to właśnie w rodzinie – mówił Pitoń.

Pytany, po co dopuszczać możliwość zabicia dziecka przez ojca, odparł: Czy wyobrażasz sobie sytuację, w której masz dziecko, które straszliwie cierpi i nie widzisz sytuacji, żeby mu pomóc i dochodzisz do wniosku, że może ulżysz jego cierpieniu zabijając go? Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie taką sytuację?

Czym jest "Góralskie veto"?

Sebastian Pitoń jest liderem inicjatywy "Góralskie veto", czyli akcji obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec koronawirusowych obostrzeń nałożonych na gospodarkę. Zdaniem przedsiębiorców skupionych wokół "Góralskiego veta" covidowe rozporządzenia rządu są niezgodne z konstytucją.