Budka: Nie ma czegoś takiego jak Zjednoczona Prawica

Przewodniczący największej partii opozycyjnej przekonywał w rozmowie na portalu Gazeta.pl, że podczas najbliższych wyborów parlamentarnych partia Jarosława Kaczyńskiego wystartuje "pod własnym szyldem". Budka stwierdził także, że w świadomości przeciętnego wyborcy nie funkcjonuje koalicja rządząca, ale wyłącznie Prawo i Sprawiedliwość.

– Nie ma czegoś takiego jak Zjednoczona Prawica. Przypomnę, że do wyborów w 2015 czy 2019 PiS szedł pod własnym szyldem. Oczywiście na potrzeby wewnętrzne mówi się o jakichś koalicjach, podpisuje się umowy koalicyjne, ale dla wyborców istnieje tylko PiS, lista PiS-u, cała dotacja, subwencja idą dla PiS-u – stwierdził.

Nowy Polski Ład

Przewodniczący KO skrytykował również działania rządu na polu gospodarki. Jego zdaniem premier Morawiecki jest skoncentrowany wyłącznie "na tym co tu i teraz". – To jest straszne, bo powinniśmy wspólnie rozmawiać o Funduszu Odbudowy, o samorządach, szansach dla ludzi młodych – ocenił.

Budka odniósł się także do proponowanego przez rząd pakietu rozwiązań, znanego pod nazwą "Nowy Polski Ład". Jedną z propozycji jest podniesienie kwoty wolnej od podatku.

– Cieszę się, że ten postulat dotyczący zwiększonej kwoty wolnej od podatku jest rozważany przez rząd. To bardzo dobrze, że takie są plany. Zobaczymy co z tego wyjdzie, bo przypomnę, że mieliśmy już wiele prezentacji pana premiera Morawieckiego, wiele slajdów, samochody elektryczne, których do teraz nie ma, 100 tys. mieszkań, z których powstało chyba tysiąc, słynny prom w Szczecinie, więc ja patrzę bardzo, bardzo sceptycznie – stwierdził lider PO.



Nowy Ład jest projektem PiS, który ma pomóc gospodarce podźwignąć się z kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. – Polska potrzebuje programu, który będzie trampoliną odbicia gospodarczego i dźwignią wzrostu – stwierdził niedawno premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla PAP.



Również inni politycy koalicji rządzącej wskazują, że Nowy Ład będzie silnym bodźcem pobudzającym gospodarkę, a jednocześnie skuteczną odpowiedzią na propozycje największej partii opozycyjnej.



Budka krytykuje Kaczyńskiego

– To, że Jarosław Kaczyński buduje PRL bis, to że on zna Polskę tylko taką jak była za komuny i ją chce w jakiś sposób odtworzyć, to pokazują zmiany, które wprowadza. Absolutny centralizm, absolutnie media uzależnione od władzy, Polska, która nie jest polską samorządną, a zarządzaną z Warszawy – powiedział Borys Budka.

Od wejścia do rządu w randze wicepremiera Kaczyński jest stale atakowany przez polityków opozycji, którzy wytykają mu brak aktywności na zajmowanym stanowisku. Mimo to, prezes PiS jest postrzegany przez społeczeństwo jako najbardziej wpływowy polityk Zjednoczonej Prawicy.

