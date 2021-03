Polska uznała białoruskiego dyplomatę za persona non grata

"W reakcji na nieprzyjazne i nieuzasadnione działania białoruskich władz wobec polskiego konsula w Brześciu, Polska uznała dziś za persona non grata dyplomatę z ambasady republiki Białorusi w Warszawie" – poinformował na Twitterze wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

Oświadczenie MSZ

"10 marca br. na ręce chargé d’ affaires Republiki Białorusi Aliaksandra Chasnouskiego została wręczona nota dyplomatyczna, informująca o uznaniu pracownika ambasady Republiki Białorusi w Warszawie za persona non grata, z określonym terminem opuszczenia przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do północy dnia 12 marca" – czytamy w komunikacie opublikowanym przez resort spraw zagranicznych.

Dalej wskazano: "Decyzja ta stanowi odpowiedź na wczorajsze wydalenie polskiego dyplomaty z Konsulatu Generalnego w Brześciu, które postrzegamy jako kolejne nieprzyjazne i nieuzasadnione działanie ze strony białoruskich władz. Podobne działania, podejmowane na przestrzeni ostatnich miesięcy traktujemy, jako wyraz zdecydowanego działania władz Białorusi ukierunkowanego na zamrożenie kontaktów z wybranymi sąsiadami. Apelujemy do strony białoruskiej o powstrzymanie się od prowokacyjnych gestów, które nie służą interesom obydwu państw".

Białoruś wydala polskiego dyplomatę

We wtorek białoruskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poleciło polskiemu konsulowi w Brześciu Jerzemu Timofiejukowi opuścić Białoruś. Do resortu wezwano do resortu charge d'affaires polskiej ambasady w Mińsku Marcina Wojciechowskiego, którego poinformowano o zdecydowanym proteście w związku z udziałem konsula Timofiejuka w "nieoficjalnym wydarzeniu poświęconym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych". Wydarzenie, które miało miejsce 28 lutego w Brześciu, odbyło się z udziałem przedstawicieli związanych z Polską organizacji pozarządowych i młodzieżowych.

Czytaj też:

"Wam się wydaje, że będziecie uczyć zacofanych Polaków...". Mocne wystąpienie Jakiego w PE