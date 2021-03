"Tu nie mogło być niespodzianki". Jasne stanowisko Konfederacji

– Tu nie mogło być niespodzianki: Konfederacja w całości zagłosuje przeciw tworzeniu euroobligacji, europodatków i pozatraktatowych form kontroli politycznej przez Brukselę. Suwerenność fiskalna i prawna nie jest na sprzedaż za kilkadziesiąt miliardów – przekonuje Krzysztof Bosak.

twitter

Lider Konfederacji przekonuje, że Fundusz Odbudowy jest w rzeczywistości pakietem nowych rozwiązań instytucjonalnych. – Fundusz opiera się na uwspólnotowieniu długu, a więc na tworzeniu nowych podstaw do tworzenia federalnej struktury UE – mówił polityk.

– Drugim elementem, który przesądza o naszym stanowisku jest tworzenie tzw. dochodów własnych UE. Pod tym kryptonimem kryje się wprowadzanie przez polski rząd opodatkowania na poziomie UE – mówił Bosak.

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Fundusz Odbudowy w Sejmie

O pracach nad Funduszem Odbudowymówił na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

– Jeżeli chodzi o Fundusz Odbudowy, to oczywiście ten temat też lada moment powinien pojawić się na posiedzeniu rządu, a później na posiedzeniu Sejmu – tłumaczył.

– Jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie Sejmu, to tutaj porządek obrad już jest znany, więc takiego pośpiechu jeszcze nie ma. Pamiętajmy, że czas na przyjęcie ustawy o zasobach własnych to jest do końca kwietnia, w związku z tym czasu jeszcze sporo – dodał polityk.

Większość dla Funduszu Odbudowy?

– Jestem przekonany, że większość w zakresie przyjęcia Funduszu Odbudowy jest, bo przecież od wielu tygodni słyszymy o tym, że budżet unijny to jest bardzo ważny instrument. Mamy rekordowe środki dla Polski z budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy – komentował dalej Müller.

– Jestem przekonany, że również opozycja poprze ten projekt, chociaż faktycznie wczorajszy dzień taki duży znak zapytania przy tym postawił, ale mam nadzieję, że partyjne interesy nie będą ważniejsze od rekordowych środków z UE i PSL, PO i SLD poprą ten projekt – podkreślił polityk.

Czytaj też:

"Czy minister ma prawo?". Bosak o "zdumiewających" zaleceniach NFZCzytaj też:

Opozycja poprze Fundusz Odbudowy? Ważne słowa rzecznika rządu