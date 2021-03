Opozycja poprze Fundusz Odbudowy? Ważne słowa rzecznika rządu

Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zażądał wczoraj od marszałek Sejmu Elżbiety Witek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu ws. planu odbudowy. – Dzisiaj Unia Europejska, wspólnota europejska daje nowe narzędzia na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego. Ale żeby te narzędzia uruchomić, potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie – mówił podczas konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej.

– Rząd jest w pułapce – nie ma większości do ratyfikacji zobowiązań, które podpisał premier Morawiecki. Mówimy wyraźnie: chcemy dobrego planu odbudowy, chcemy obiektywnej dyskusji. Nie będziemy w ciemno głosować nad projektem PiS – zapowiadał Borys Budka.

Fundusz Odbudowy w Sejmie

O pracach nad Funduszem Odbudowy mówił na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller.

– Jeżeli chodzi o Fundusz Odbudowy, to oczywiście ten temat też lada moment powinien pojawić się na posiedzeniu rządu, a później na posiedzeniu Sejmu – tłumaczył.

– Jeżeli chodzi o najbliższe posiedzenie Sejmu, to tutaj porządek obrad już jest znany, więc takiego pośpiechu jeszcze nie ma. Pamiętajmy, że czas na przyjęcie ustawy o zasobach własnych to jest do końca kwietnia, w związku z tym czasu jeszcze sporo – dodał polityk.

Większość dla Funduszu Odbudowy?

– Jestem przekonany, że większość w zakresie przyjęcia Funduszu Odbudowy jest, bo przecież od wielu tygodni słyszymy o tym, że budżet unijny to jest bardzo ważny instrument. Mamy rekordowe środki dla Polski z budżetu unijnego i Funduszu Odbudowy – komentował dalej Müller.

– Jestem przekonany, że również opozycja poprze ten projekt, chociaż faktycznie wczorajszy dzień taki duży znak zapytania przy tym postawił, ale mam nadzieję, że partyjne interesy nie będą ważniejsze od rekordowych środków z UE i PSL, PO i SLD poprą ten projekt – podkreślił polityk.

