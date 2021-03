"Rząd jest w pułapce". PO żąda nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu

"Żądamy nadzwyczajnego posiedzenia Sejmu"

– Dzisiaj Unia Europejska, wspólnota europejska daje nowe narzędzia na przeciwdziałanie skutkom kryzysu gospodarczego. Ale żeby te narzędzia uruchomić, potrzebna jest obiektywna, rzeczowa dyskusja, jak najlepiej spożytkować pieniądze europejskie – mówił podczas konferencji prasowej lider Platformy Obywatelskiej. Borys Budka podkreślił, że w wypracowaniu planu odbudowy, a także wydatkowaniu środków powinny brać udział samorządy i organizacje pracodawców.

Wskazując, że parlament jest najlepszym miejscem na przeprowadzenie takiej debaty, polityk zażądał od marszałek Sejmu biety Witek zwołania nadzwyczajnego posiedzenia, "na którym rząd zostanie zobowiązany do przedstawienia planu odbudowy i odbędzie się rzetelna, merytoryczna debata, do której zostaną zaproszeni samorządowcy i przedstawiciele pracodawców".

Czytaj też:

Morawiecki: Niektóre kraje cofną się o 20 lat. Polska zaliczy silne odbicie

"Rząd jest w pułapce"

– Rząd jest w pułapce - nie ma większości do ratyfikacji zobowiązań, które podpisał premier Morawiecki. Mówimy wyraźnie: chcemy dobrego planu odbudowy, chcemy obiektywnej dyskusji. Nie będziemy w ciemno głosować nad projektem PiS – zapowiadał Borys Budka. – Jeśli premier Morawicki myśli dziś, że będzie mógł narzucić opozycji zły kształt planu odbudowy, to jest w błędzie. To on powinien zadbać o to, by mieć większość do podejmowania decyzji. Jeśli nie ma takiej większości, to czas podać się do dymisji – dodawał przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Borys Budka wystąpił na wspólnej konferencji z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Nie jesteśmy od tego, żeby w ciemno popierać rząd