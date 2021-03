Tańczący na linie

W genialnie złośliwym „Uchu prezesa” była pamiętna scena, w której do sekretariatu głównego bohatera przybywa pan Jarosław (w tej roli fenomenalny Andrzej Seweryn).

Pani Basia: – A pan to, widziałam, głosował za zmianami w tym całym sądzie?

Pan Jarosław: – Tak, ale, nie wiem, czy pani widziała, wcale się nie cieszyłem.

Pani Basia: – Ale pan głosował.

Pan Jarosław: – Ale się nie cieszyłem.

Pani Basia: – No ale pan głosował.

Pan Jarosław: – Ale się nie cieszyłem!

Pani Basia: – A ustawa to przechodzi większością tych, co się nie cieszą, czy tych, co głosują?

Pan Jarosław: – Byłem za tą ustawą, a potem poparłem weto przeciwko tej ustawie.

Pani Basia: – A to nie jest bez sensu?

Pan Jarosław: – Pozornie – jest. Ale dobra zmiana wymaga pewnej elastyczności.