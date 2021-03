Budka obraża Ziobrę: Boi się Europy, bo wie, że dostałby tam lanie

– Zbigniew Ziobro jest człowiekiem, który nie potrafi merytorycznie odpowiadać na argumenty. Przychodzi ustawiony przez PR-owców i opowiada bzdury, za które powinien się wstydzić – mówił Borys Budka w rozmowie z Onetem.

– Ziobro boi się Europy. Wie, że dostałby tam lanie, bo tam nie działa reżimowa telewizja, w której można powycinać to, co jemu się podoba. To człowiek, który nie odważy się stanąć do merytorycznej debaty, a z Parlamentu Europejskiego uciekałby z podkulonym ogonem – dodawał lider PO.

Budka: Ta władza upadnie

Lider Platformy Obywatelskiej odgrażał się również, że, kiedy PiS Straci władzę, politycy zostaną rozliczeni przez prokuraturę.

– Wcześniej czy później ta władza upadnie i wówczas niezależna prokuratura zajmie się każdym, kto naruszył prawo w Polsce, chociażby Sasinem, który wydatkował 70 mln zł na wybory, które się nie odbyły – stwierdził Budka.

– Jest wiele afer do rozliczenia, np. afera KNF i GetBack. Prokuratura będzie miała wiele do zrobienia. Będą sejmowe komisje śledcze, które pokażą, jak patologicznie działało państwo PiS – dodawał lider PO.

Woś: Premier Morawiecki popełnił błąd

Minister Woś odpowiedział dziś na antenie radia Plus, czy jako Solidarna Polska zagłosują za Krajowym Planem Odbudowy.

– Nie zagłosujemy za ratyfikacją decyzji o zasobach własnych, czyli nowych uregulowań unijnych, które przesuwają dużą część kompetencji z Polski do Unii Europejskiej – precyzował wiceminister sprawiedliwości.

– Jesteśmy za każdym euro dla Polski, ale uważamy, że jest to dla Polski słaby interes. Wynika to z dwóch rzeczy. Fakt, że Unia będzie sama zaciągać długi w naszym imieniu powoduje, że będziemy brali wspólny kredyt np. z Grecją, Rumunią czy Hiszpanią, u których sytuacja budżetowa jest dużo gorsza niż nasza. Po drugie, dostaniemy rzekomo 700 miliardów w jednym koszyku, ale będziemy musieli wydać 1,6 biliona złotych w drugim na transformację energetyczną. Z tych powodów uważamy, że premier Mateusz Morawiecki popełnił błąd na kolejnych szczytach europejskich prowadząc bardzo uległą politykę – powiedział Michał Woś.

Czytaj też:

Lewica pomoże PiS? Ciekawe doniesienia ws. KPOCzytaj też:

Saryusz-Wolski: Przekaz oparty na fałszach został potwierdzony przez Polaków w PECzytaj też:

Jaki: Polska nadal będzie znajdować się pod presją kolonizacyjną