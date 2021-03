Niedzielski: Rząd jeszcze się nie zaszczepił, bo respektuje reguły, które sam przyjął

– Zdecydowaliśmy się na pewne reguły dotyczące szczepień, które przede wszystkim mają chronić seniorów, bo to grupa narażona na najgorsze dolegliwości związane z przechorowaniem COVID-19. Ja tych reguł przestrzegam, szanuję i się do nich stosuję – zaznaczył minister w Polsat News.

Zapytany, czy jeśli byłby taki pomysł, poparty przez opozycję, to jego zdaniem dobrze byłoby wprowadzić rozporządzenie mówiące o zaszczepieniu w pierwszej kolejności przedstawicieli rządu, Niedzielski stwierdził, że jeśli miałoby to kogoś przekonać do szczepień, byłoby to wartościowe rozwiązanie.

Minister zwrócił przy tym uwagę, że w czwartek w Polsce odnotowano ponad 25 tys. przypadków zakażenia koronawirusem. Ocenił też, że niekorzystanie ze skutecznego instrumentu ochrony przez COVID-19, jakim jest szczepionka, jest nierozsądne.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo zdrowia poinformowało w czwartek o 27 278 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Zmarło 356 osób.

Nowe i potwierdzone przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (4408), śląskiego (3788), wielkopolskiego (2493), dolnośląskiego (2371), małopolskiego (2192), pomorskiego (1758), kujawsko – pomorskiego (1734), podkarpackiego (1449), łódzkiego (1349), warmińsko – mazurskiego (1109), lubelskiego (874), zachodniopomorskiego (820), świętokrzyskiego (707), lubuskiego (672), opolskiego (637), podlaskiego (486).

Z powodu COVID-19 zmarło 78 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 278 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 984 248 / 48 388 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).