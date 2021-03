Szczepionka AstryZeneki dla szerszego grona? MZ: Trwają analizy

Andrusiewicz przyznał w piątek na konferencji prasowej, że rzeczywiście widoczna jest w naszym kraju rezygnacja ze szczepień przeciw COVID-19 szczepionką firmy AstryZeneki. – Jeszcze raz podkreślam, że jest to szczepionka bezpieczna. Wczoraj Europejska Agencja ds. Leków potwierdziła, że nie ma żadnego bezpośredniego związku z jakimkolwiek zgonem w Europie po szczepieniu – podkreślił rzecznik Ministerstwa Zdrowia.

– Więc jest to szczepionka nie dość, że bezpieczna, to jeszcze w pełni skuteczna. Chroni nie dość, że przed zachorowaniem, to chroni przed poważnymi konsekwencjami, jeżeli już ktoś by zachorował – dodał Andrusiewicz.

Szczepienia AstraZeneką zostaną rozszerzone?

Poinformował też, że niedawno zakończyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. – Tam ta dyskusja też się toczyła w zakresie możliwości udostępnienia szczepionki w razie czego kolejnym grupom wiekowym. Myślę, że do poniedziałku te decyzje będą zapadać – zaznaczył Andrusiewicz.

Jak dodał, "w poniedziałek lub przed końcem weekendu minister Michał Dworczyk zechce te decyzje ogłosić". – Trwają naprawdę usilne analizy, czy nie poszerzyć tego grona osób dla których szczepionki firmy AstraZeneka zostaną udostępnione – podkreślił rzecznik MZ.

Decyzja EMA: Astra Zeneca jest bezpieczna

W czwartek dyrektor Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke poinformowała, że szczepionka przeciw Covid-19 firmy AstraZeneca jest bezpieczna i skuteczna. "Jest to bezpieczna i skuteczna szczepionka. Jej zalety związane z ochroną ludzi przed Covid-19 przeważają (...) nad ryzykiem. Szczepionka nie jest odpowiedzialna za ogólny wzrost przypadków zakrzepów krwi" – oświadczyła Cooke.

Szef KPRM Michał Dworczyk powiedział w czwartek PAP, że stanowisko EMA ws. szczepionki AstryZeneki to kolejny dowód na to, że nie warto ulegać histerii, tylko warto opierać się na faktach i rekomendacjach lekarzy. – Postępujemy tak od początku pandemii i kolejny raz przekonujemy się o słuszności tej strategii – mówił Dworczyk.

