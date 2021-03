Przygotowania do posiedzenia RE. Morawiecki spotka się z Michelem

Spotkanie online odbędzie się w ramach przygotowań do zbliżającego się posiedzenia Rady Europejskiej.

Organizowane przez przewodniczącego RE spotkania z członkami Rady z wybranych państw członkowskich wpisują się w proces koordynacji stanowisk przed posiedzeniami RE. Rada Europejska zbierze się 25 i 26 marca.

Pandemia i szczepienia przeciw Covid-19

W agendzie wideokonferencji znalazły się m.in. sprawy związane z Covid-19. Uczestnicy spotkania omówią bieżącą sytuację pandemiczną oraz proces koordynacji działań na poziomie unijnym. Szefowie państw i rządów skupią się m.in. na pracach na rzecz zwiększenia produkcji i sprawnej dystrybucji szczepionek oraz unijnym mechanizmie dzielenia się szczepionkami. Tematami rozmów mają być także – zasady wzajemnego uznawania szczepień i testów, potrzeba reakcji unijnej na nowe warianty wirusa i prace nad wspólnym podejściem do stopniowego znoszenia ograniczeń, w przypadku odwrotu epidemii.

Polska za priorytet uznaje przyspieszenie autoryzacji, produkcji i dystrybucji szczepionek. Popiera dodatkowe wysiłki KE, aby współpracować z przemysłem i wśród państw UE w celu zwiększenia produkcji szczepionek, dostosowania ich do nowych wariantów.

Polska podziela pogląd, że wzajemny system uznawania szczepień i testów będzie pomocny w walce z kryzysami zdrowotnymi. Istotna jest jednak przejrzystość systemu i brak dyskryminacji obywateli.

Jednolity rynek, polityka przemysłowa i cyfrowa, gospodarka

Kluczowe priorytety polityki gospodarczej, znoszenie barier na jednolitym rynku, cele w zakresie cyfryzacji do 2030 r., prace dotyczące opodatkowania sektora cyfrowego – to kolejne tematy rozmów uczestników wideokonferencji. W konkluzjach Rady Europejskiej znajdzie się odniesienie do tzw. „kompasu cyfrowego”, określającego konkretne cyfrowe ambicje UE do roku 2030, roli rynku pracy w transformacji ekologicznej i cyfrowej, wykorzystania danych oraz prac nad europejskimi aktami prawnymi regulującymi funkcjonowanie sektora cyfrowego (Digital Services Act, Digital Market Act oraz Data Governance Act).

Zdaniem Polski jednolity rynek powinien być instrumentem gwarantującym odbudowę unijnej gospodarki i zapewniającym jej odporność na ewentualne przyszłe kryzysy. Należy skupić się na eliminacji barier – tych wprowadzonych w związku z pandemią, ale też występujących wcześniej. Wg Polski, UE powinna odgrywać wiodącą rolę w odpowiedzialnej, ukierunkowanej na człowieka transformacji cyfrowej. Transformacja cyfrowa powinna być także przeprowadzona z uwzględnieniem uwarunkowań państw członkowskich. Aktualne inicjatywy legislacyjne Unii Europejskiej dotyczące sektora cyfrowego wymagają zapewnienia właściwej koordynacji międzysektorowej.

Stosunki UE z Turcją i Rosją

Liderzy podczas wideokonferencji omówią sytuację we wschodniej części Morza Śródziemnego. Przed posiedzeniem Rady Europejskiej Wysoki Przedstawiciel UE i Komisja Europejska mają przedłożyć sprawozdanie w sprawie stosunków UE-Turcja.

Tematem dyskusji liderów będą także stosunki pomiędzy UE a Rosją. Podłoże do dyskusji zostało przygotowane przez Radę ds. Zagranicznych z 22 lutego. Warunkiem zmiany polityki wobec Rosji powinno być pełne wdrożenie Porozumień Mińskich. Polska postuluje ponadto uczynienie praw człowieka priorytetem UE w relacjach z Rosją. Niezbędne jest stałe zaangażowanie UE we wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, wzmocnienie komunikacji strategicznej i walka z dezinformacją.

Ponadto, Polska zwraca uwagę na kontekst wydarzeń na Białorusi (wydalenie polskich dyplomatów).

