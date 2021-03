"Taki rząd już dawno by upadł". Ostra wypowiedź Saryusz-Wolskiego

Jacek Saryusz-Wolski był gościem TVP 1. Polityk w programie dyskutował o pandemii w Europie. Jego zdaniem trzeba natychmiast przyspieszyć produkcję, transport i dostawy szczepionek.

Pytany o działalność Komisji Europejskiej europoseł stwierdził, że KE raz przyznała się do zaniechań i błędów, po czym zbagatelizowała temat. – Teraz już tylko mówi o tym, jak powinno być i daje do zrozumienia, że jest ok – stwierdził.

"Ogromne zaniedbania"

Polityk PiS stwierdził, że dane są nieubłagane i jasno wskazują, że Unia ma olbrzymie zapóźnienia w stosunku do innych państw. – obliczenia mówią, że to kosztuje gospodarkę 100 mld euro i że przekonanie jest takie, że ewidentnie błędy zostały popełnione – dodał.

Saryusz-Wolski zaznaczył, że w Europarlamencie pojawi się wniosek o powołanie komisji śledczej ws. tej sytuacji. – W normalnym ustroju demokratycznego państwa, gdyby tak działała UE, rząd, który by popełnił tak fundamentalne błędy, dawno by już upadł. Ale w UE tak się nie dzieje – podkreślił.

Trzecia fala zachorowań w Europie

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że mamy obecnie do czynienia z trzecią falą zachorowań na COVID-19 w Europie, ale wzrost śmiertelności jest wolniejszy, niż rozprzestrzenianie się wirusa.

– W wielu krajach UE liczba zakażeń znów rośnie, głównie przez wariant B.1.1.7 (czyli tzw. brytyjski - PAP), który jest w zasadzie obecny w każdym kraju członkowskim. Na szczęście śmiertelność jest niższa, niż tempo rozprzestrzeniania się wirusa. Widzimy pierwsze efekty szczepień. Ale ogólna sytuacja jest bardzo niepokojąca – oświadczyła von der Leyen na tej samej konferencji prasowej.

Poinformowała też, że tydzień przed końcem pierwszego kwartału 2021 roku do państw członkowskich zostało dostarczonych 88 mln dawek szczepionki na COVID-19. 62 mln dawek zostało zaaplikowanych. 18,2 mln osób zostało w pełni zaszczepionych. Zatem 4,1 proc. unijnej populacji dostało dwie dawki.

– Wiemy, że moglibyśmy być szybsi, gdyby wszystkie firmy farmaceutyczne wypełniły swoje kontrakty – zastrzegła szefowa KE. Wyraziła jednak przekonanie, że cel, jakim jest zaszczepienie 70 proc. dorosłej europejskiej populacji do końca lata, zostanie osiągnięty.

Unia i USA

W wieczornej części wideoszczytu wziął udział też krótko amerykański prezydent Joe Biden.

Jak przekonywał na konferencji Charles Michel, Unia Europejska i Stany Zjednoczone muszą razem chronić światowe bezpieczeństwo, demokrację i stabilność.

– Widzimy, że te wartości demokracji i praworządności są ponownie pod presją, istnieją zagrożenia, zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne… i bardziej niż kiedykolwiek Stany Zjednoczone i Unia Europejska ponoszą odpowiedzialność za przyszłe pokolenia – powiedział przewodniczący Rady Europejskiej.

