Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG-29? Duda: Warunek fundamentalny

W środę wieczorem Andrzej Duda spotkał się w Pałacu Prezydenckim z sekretarzem generalnym NATO. Tematem rozmowy była m.in. konsekwentna realizacja postanowień w zakresie zwiększenia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego na wschodniej flance.

– Bardzo się cieszę i chcę wyrazić wielką radość, że tak doświadczony polityk, mający tak wielki dorobek, objął tak ważną funkcję po Jensie Stoltenbergu. Bardzo dziękuję panu Markowi Rutte za ciepłe słowa pod naszym adresem i docenienie naszego poziomu wydatków na obronność i polityki w tym zakresie – przekazał prezydent Duda. Jak zaznaczył, państwa NATO powinny wydawać co najmniej 3 proc. na obronność.

Prezydent Duda postawił konkretny warunek

Andrzej Duda poinformował, że tematem jego rozmowy z szefem NATO była również kwestia przekazania Ukrainie przez Polskę myśliwców MiG-29. Prezydent podkreślił, że samoloty te są aktualnie przez Polskę używane m.in. w ramach misji Air Policing.

– Jeżeli Polska miałaby przekazać MiG-i Ukrainie, to warunek fundamentalny jest jeden – nasze niebo musi być zabezpieczone. W związku z ewentualnym przekazaniem samolotów, Sojusz musiałby zapewnić bezpieczeństwo naszego nieba, przesuwając samoloty z innych państw NATO, aby zabezpieczyć polską przestrzeń powietrzną – oznajmiła głowa państwa.

Prezydent zwrócił uwagę na to, że ciągle pojawiają się rosyjskie prowokacje, naruszenia przestrzeni powietrznej NATO, a także potencjalne zagrożenie rosyjskimi rakietami, które kilkukrotnie już naruszyły polską przestrzeń powietrzną.

– Zabezpieczenie nieba jest dla nas sprawą absolutnie oczywistą, fundamentalną, podstawową i my od tego nie odstąpimy – zapewnił Andrzej Duda. – Dopóki nie będziemy mieli tutaj pełnych gwarancji, dopóty nie możemy przekazać naszych samolotów, bo są one nam potrzebne do zabezpieczenia bezpieczeństwa – dodał.

Czytaj też:

Tusk spotkał się z szefem NATO. Mówił o "płonącej granicy"Czytaj też:

Wojska NATO na Ukrainie? "Gdyby Rosjanie nie mieli broni jądrowej"