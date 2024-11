Czarnek leci do USA walczyć o głosy Polonii

– Dziś lecę do Stanów Zjednoczonych, wracam za kilka dni. Mam kilka spotkań z Polonią, będę m.in. w Chicago – powiedział Czarnek "Super Expressowi". Według źródeł gazety w PiS, to Czarnek na obecną chwilę ma największe szanse w wyścigu prezydenckim. – W sprawie kandydata PiS w wyborach prezydenckich są prowadzone badania, to już chyba ostatni etap. Jeśli badania wykażą, że mam największe szanse, to jestem gotowy do startu. Jestem gotowy zmierzyć się zarówno z Trzaskowskim, jak i z Sikorskim. Niezależnie kogo wystawią w KO, z każdym się zmierzę – mówi były minister edukacji.

– Czarnek i Nawrocki. Jeśli nic się nie zmieni, to któryś z nich będzie naszym kandydatem na prezydenta. Prezes bacznie obserwuje, analizuje i widzi, że Czarnek naprawdę jest w stanie powalczyć o dobry wynik z Trzaskowskim lub Sikorskim. Widać, że mu zależy, stara się, jeździ po kraju i jest na spotkaniach świetnie przyjmowany – opowiada ważny polityk PiS.

Cel nr 1 dla PiS? Wygrana w wyborach prezydenckich

Polityk podkreślił, że jego ugrupowania dąży do ponownego objęcia władzy. W tym kontekście zwrócił uwagę na sytuację za oceanem. – Będziemy dążyli do tego, by jak najszybciej władza w Polsce się zmieniła, bo dzisiaj, po zwycięstwie Donalda Trumpa, trzeba ażeby relacje ze Stanami Zjednoczonymi budował ktoś, miałby szacunek do tego, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych i do demokracji w Stanach Zjednoczonych – tłumaczył Przemysław Czarnek na antenie Telewizji wPolsce24.

Jak zaznaczył parlamentarzysta, nie chodzi o serwilizm czy uległość, lecz o realizm w trudnej sytuacji na świecie. – Jedynym sposobem na to, by Polska nadal była bezpieczna i niepodległa jest odsunięcie tych ludzi od władzy, a najbliższa okazja to jest maj przyszłego roku i zwycięstwo w wyborach prezydenckich – podkreślił były szef resortu edukacji i nauki. Jego zdaniem, to wydarzenie spowoduje „upadek Koalicji 13 Grudnia i zmianę sceny politycznej” na taką, która będzie służyć bezpieczeństwu i wolności obywateli.

Prof. Przemysław Czarnek wskazał na znaczenie wartości, jaką jest Niepodległość. – Niepodległość jest możliwością swobodnego rozwijania się w swoim domu. To jest tak jakby mieć dom i go nie mieć – powiedział poseł PiS. – To, czego człowiek potrzebuje, to odpowiedzialna wolność. Wolność, która jest prawem do robienia tego, co się powinno robić, a nie prawem do robienia tego, co się chce – dodał.

