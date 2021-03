Fogiel o wprowadzeniu stanu nadzwyczajnego. "Jedna z dostępnych rządzącym opcji"

Podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki nie wykluczył wprowadzenia stanu nadzwyczajnego w całej Polsce, jeśli pandemia jeszcze się pogorszy.

"Jeśli rzeczywiście będzie konsensus..."

O możliwość wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych zapytała wicerzecznika PiS dziennikarka Radia ZET.

– Jeśli chodzi o stany nadzwyczajne, to jest to jedna z dostępnych rządzącym opcji. Dzisiaj korzystamy z tych możliwości, które daje ustawa o zapobieganiu chorobom zakaźnym ludzi – tłumaczył Radosław Fogiel.

– Jeśli rzeczywiście będzie konsensus co do tego, że to jest najlepsze rozwiązanie, to każde najlepsze rozwiązanie zostanie wprowadzone. Tylko musimy pamiętać o jednym. Wirus nie słucha się rozporządzeń, ustawa i nie przestraszy się stanu nadzwyczajnego, z a drugiej strony stan nadzwyczajny nie zmieni tego, jeżeli nie zmieni się sama świadomość nas wszystkich – dodał polityk.

– Jeżeli jednak nie będziemy zachowywać się odpowiedzialnie, zakrywać ust i nosa, nawet w stanie nadzwyczajnym nie postawimy przecież policjanta przy każdym, żeby pilnował czy ktoś nosi maseczkę – podkreślił Fogiel.

Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Mamy 16 965 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem – informuje w poniedziałkowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Nowe potwierdzone przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2834), śląskiego (2694), dolnośląskiego (1887), wielkopolskiego (1534), małopolskiego (1525), pomorskiego (1007), łódzkiego (929), zachodniopomorskiego (643), kujawsko-pomorskiego (642), podkarpackiego (614), lubuskiego (589), świętokrzyskiego (585), opolskiego (448), lubelskiego (373), warmińsko-mazurskiego (249), podlaskiego (181).

Jak przekazano, 231 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało również, że z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło 11 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 37 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 267 964, z czego 51 932 osoby zmarły. Wyzdrowiało dotąd 1 824 431 zakażonych.

