Dworczyk: Zwiększamy liczbę miejsc, gdzie będzie można się zaszczepić

– Zwiększamy w sposób zasadniczy miejsca, gdzie będą wykonywane szczepienia. Takim szkieletem tego systemu będą szpitale tymczasowe, gdzie będzie wykonywanych najwięcej masowych szczepień – zapowiedział odpowiedzialny za Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 minister Michał Dworczyk.

Nowe punkty szczepień

Dworczyk stwierdził, że "w każdym powiecie, w którym jest szpital, będzie on realizował szczepienia. W każdym powiecie będzie również istniał jeden punkt szczepień prowadzony przez samorząd".

– Porozumieliśmy się w tej sprawie w ramach komisji wspólnej rządu i samorządów; samorządy, trzeba powiedzieć, bardzo energicznie i pozytywnie podeszły do tego projektu, już w wielu samorządach, we współpracy z wojewodami, z MSWiA są przygotowane dodatkowe punkty szczepień – dodał Dworczyk.

Szczepienia dla wszystkich zainteresowanych

Dworczyk był pytany na konferencji prasowej, do kiedy rejestracja na szczepienie będzie biegła rocznikami i czy będzie data, kiedy zostanie ona otwarta dla wszystkich chętnych. – Jeżeli chodzi o szczepienia populacyjne, to tutaj proszę zwrócić uwagę, dajemy bardzo krótki czas dedykowany jednemu rocznikowi, to jest jeden dzień. Bardzo szybko uruchamiamy kolejne grupy – powiedział szef KPRM.

Zaznaczył, że został przedstawiony przez rząd harmonogram rejestracji do szczepienia, natomiast będzie on elastycznie dostosowywany do sytuacji.

– Jeżeli pojawią się szczególne okoliczności – nagle będzie bardzo duży procent osób zgłaszających się, albo będzie z kolei dużo mniej chętnych niż się spodziewamy i wynika to z badań – wtedy będziemy elastycznie się dostosowywać do sytuacji – mówił szef KPRM.

Podkreślił, że uwolnienie zapisów dla wszystkich osób chcących się zaszczepić "na pewno w pewnym momencie nastąpi". –Natomiast najpierw chcemy, żeby sprawiedliwie, zgodnie z datą urodzenia większość Polaków mogła skorzystać z możliwości zapisania się. Potem – myślę, że nastąpi to w maju – uwolnimy już sczepienia dla wszystkich – powiedział koordynator szczepień przeciw COVID-19.