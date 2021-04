Śląskie: 26 chorych na COVID-19 przetransportowano do innych województw

Chorzy trafili do szpitali w Chrzanowie (Małopolskie), Kędzierzynie-Koźlu i Głubczycach (Opolskie) oraz Radomsku (Łódzkie). W gotowości do transportu chorych na większe odległości pozostaje 8 śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Pomoc z sąsiedkich województw

– Do tej pory nie było potrzeby transportowania pacjentów dalej niż do ościennych województw. Nie chcemy narażać chorych na daleki transport, dopóki możemy korzystać z pomocy szpitali sąsiadujących z naszym regionem – wskazała Alina Kucharzewska.

Według ostatnich danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, na 4891 miejsc przygotowanych dla chorych na COVID-10 w szpitalach woj. śląskiego wolne jest obecnie 884, a na 431 łóżek respiratorowych wolnych pozostaje 56. Na 682 wyjazdy zespołów ratownictwa medycznego w ostatniej dobie aż 515 to wyjazdy do zakażonych koronawirusem. – Niestety, to dramatyczne dane. Coraz więcej osób będzie wymagało hospitalizacji – powiedziała Alina Kucharzewska.

W szpitalu tymczasowym w Katowicach w piątek leczonych jest 280 pacjentów, w tym 27 na respiratorach, a w szpitalu tymczasowym w Pyrzowicach - 64, w tym 10 na respiratorach. W tej placówce, która przyjęła pierwszego chorego we wtorek w nocy, w ciągu kilku dni konieczne okazało się uruchomienie dwóch kolejnych modułów.

Ponad 30 tys. zakażeń

Mamy 30 546 nowych zakażeń podało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.

30 546 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (4713), mazowieckiego (4464), wielkopolskiego (3414), dolnośląskiego (3074), małopolskiego (2628), łódzkiego (1879), kujawsko-pomorskiego (1595), pomorskiego (1335), podkarpackiego (1284), zachodniopomorskiego (1184), lubelskiego (1135), świętokrzyskiego (864), lubuskiego (759), opolskiego (711), warmińsko-mazurskiego (662), podlaskiego (447) – poinformowało w piątek rano Ministerstwo Zdrowia.

Jak podaje dalej resort zdrowia, 398 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 145 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarły 352 osoby.

