Na próżno, czyli Kamila Baranowska o celebrytach

W pewnym momencie jednak zrobiło się nieciekawie, bo Kurdej-Szatan na uwagę prowadzącego, że jest ulubienicą Polski, zaprzeczyła. – Byłam – odpowiedziała. A dlaczego jej zdaniem już nie jest? – Zawsze byłam dość impulsywna. Czasem po prostu, niestety, nie panuję nad sobą – wytłumaczyła. No to chyba powinna z tym do lekarza iść, a nie do Wojewódzkiego. Ale pewnie znów impuls zdecydował.