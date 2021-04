"Recepta na upadek rządu". Waszczykowski o słowach Gowina

Jarosław Gowin był w Polsat News pytany o nieporozumienia w Zjednoczonej Prawicy.

– Obóz Zjednoczonej Prawicy wszedł na niebezpieczną ścieżkę, którą niektórzy komentatorzy nazywają drogą ku "awuesizacji", takiego wewnętrznego rozpadu. Ale można z tej ścieżki jeszcze zawrócić. To wymaga, przede wszystkim, szczerych rozmów w cztery oczy czy w gronie trzech liderów – powiedział wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii.

Waszczykowski: Obecna sytuacja wymaga jedności

O tę wypowiedź został zapytany były szef MSZ, europoseł PiS Witold Waszczykowski.

– Sytuacja, jaką mamy w Polsce, czyli wojna z zarazą, wymaga jedności. Przynajmniej jedności w Zjednoczonej Prawicy. To mój apel. Nie podzielam więc opinii pana Gowina, bo to recepta na rozbijanie w tej chwili Zjednoczonej Prawicy, recepta na upadek rządu i na chaos. Dziś Polska nie może sobie pozwolić na chaos. W trudnej sytuacji rozgrywkę prowadzi więc partia, która nie ma szans, żeby rządzić, bo przecież nawet samodzielnie nie ma szans na wejście do parlamentu – mówi Waszczykowski w rozmowie z Polsat News.

O co zdaniem polityka "gra" szef Porozumienia? – Zakładam, że Gowin postawi nową cenę nowe stanowiska lub zmiany w programie. To oczywiście jest dopuszczalne w polityce, ale robi się to w kuluarach, a nie w ten sposób. Każda taka prowokacja może się zakończyć nerwowymi ruchami i rzuceniem papierami na biurko – ocenia były szef polskiej dyplomacji.

