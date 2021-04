Sondaż: Hołownia goni PiS. Pozostałe partie zostają w tyle

Koalicja rządząca, którą tworzą Prawo i Sprawiedliwość, Porozumienie Jarosława Gowina oraz Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry niezmiennie cieszy się poparciem w polskim społeczeństwie. Według danych zebranych przez ankieterów pracowni, gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, Zjednoczona Prawica otrzymałaby 27,1 proc. poparcia.

Hołownia liderem opozycji

Na drugim miejscu znalazła się Polska 2050 Szymona Hołowni. Partia, która w środę została oficjalnie zarejestrowana przez sąd, cieszy się poparciem 23,8 proc. respondentów. Na trzecim miejscu została sklasyfikowana Koalicja Obywatelska. Partia Borysa Budki może liczyć na 17,5 proc. poparcia.

Do Sejmu weszłyby jeszcze dwa ugrupowania. To Konfederacja z poparciem 7,6 proc. oraz Lewica, na którą chce głosować 7,3 proc. badanych.

Progu wyborczego nie przekroczyłyby dwie partie: Kukiz'15 (2,8 proc.) oraz PSL (2,3 proc.). Znaczny odsetek ankietowanych (10,7 proc.) wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Ankieterzy oszacowali również frekwencję wyborczą. Wyniosłaby ona 67 proc.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 2-6 kwietnia na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1129 dorosłych Polaków. Respondenci byli dobierani według reprezentacji w populacji Polaków dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania.

Koalicjanci osobno

Ciekawe wyniki badań sondażowych zostały zaprezentowane we wtorek przez Centrum Badań Marketingowych Indicator. Wynika z nich, że gdyby partie tworzące Zjednoczoną Prawicę poszły do wyborów osobno, to Solidarna Polska mogłaby pochwalić się w nich zaskakującym wynikiem.

