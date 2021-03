Najnowszy sondaż: "Zażarta walka opozycji"

To wnioski z najnowszego sondażu preferencji partyjnych IBRiS przeprowadzonego na zlecenie serwisu Onet. Według badania, partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 31 proc. głosów. To spadek w stosunku do ostatniego sondażu o 1,9 pkt. procentowych.

KO i partia Hołowni łeb w łeb

Ciekawie prezentuje się sytuacja na kolejnych miejscach podium. Onet pisze o "zażartej walce opozycji". Z niemal identycznym poparciem zajęły je bowiem Koalicja Obywatelska – 17,3 proc. (spadek o 0,9 pkt. proc.) oraz Polska 2050 Szymona Hołowni – 17,2 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc.).

Swoją reprezentację w Sejmie miałyby także Lewica, na którą chęc oddania głosu zadeklarowało 9,1 proc. respondentów (-1 pkt. proc.), Konfederacja, którą poparło 7,3 proc. ankietowanych (+2,3 pkt. proc.), a także PSL-Koalicja Polska, która uzyskała w sondażu 5 proc. (-0,9 pkt. proc.). 13,1 proc. uczestników badania nie potrafiło wskazać, na kogo oddałoby swój głos.

Frekwencja w wyborach parlamentarnych

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę zdecydowaną chęć wzięcia w nich udziału zadeklarowało 36 proc. ankietowanych. Odpowiedź "raczej tak" wskazało 14,1 proc. respondentów. Zdecydowaną niechęć do pójścia do urn wyborczych wyraziło 28 proc. pytanych. Z kolei odpowiedź "raczej nie" wskazało 21,3 proc. wyborców. Zaledwie 0,6 proc. ankietowanych nie potrafiło się w tej kwestii zdeklarować.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 27-28 marca 2021 roku metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

