"Kpina z obywateli". Fogiel: Nikt przy zdrowych zmysłach mu nie uwierzy

W minioną sobotę Koalicja Obywatelska zaprezentowała swój nowy pakiet zdrowotny. Program zakłada m.in. stworzenie sieci stu szpitali oraz przeprowadzenie powszechnych badań zdrowia. Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka zaapelował do rządu o przyjęcie zaproponowanych rozwiązań.

"Nikt o zdrowych zmysłach mu nie uwierzy"

Do programu KO odniósł się na antenie radiowej Jedynki wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. – Cały ten szumny program można podzielić na 3 kategorie: rzeczy, które już są prowadzone, rzeczy, które PiS już zapowiedziało i kategoria trzecia – nierealne obietnice albo absurdy. To w największym skrócie – ocenił polityk PiS.

Fakt, że program ten został przedstawiony przez byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza Radosław Fogiel określił jako "kpinę z obywateli, z pacjentów".

– Był ministrem i to jest tutaj kluczowe – wskazał. – Kiedy on dzisiaj mówi o tworzeniu sieci szpitali, przecież chyba nikt o zdrowych zmysłach mu nie uwierzy, bo politykę szpitalną Bartosza Arłukowicza mieliśmy okazję poznać. I to wtedy kiedy mówił szczerze, a nie do kamer. Na taśmach z Sowy i Przyjaciół opowiadał jak przychodzi do niego marszałek nomen omen Sowa z Platformy, wówczas marszałek województwa małopolskiego i mówi, że potrzebuje miliard na szpitale. I pan Bartosz Arłukowicz rozbawiony opowiada jak to świetnie rozwiązał problem, tzn. ja mu mówię, chłopie, masz k… tych szpitali co drugą ulicę, zlikwiduj cztery i przyjdź do mnie do 200 baniek, a nie miliard – przywoływał ujawnione w aferze taśmowej nagrania.

"To zapowiedzi uruchomione przez ministra Niedzielskiego"

Gość "Sygnałów dnia" przypomniał, że sieć szpitali została wprowadzona kilka lat temu przez rząd Zjednoczonej Prawicy i PO była temu przeciwna. Fogiel stwierdził, że niektóre z rozwiązań, które są warte uwagi, już są zaplanowane.

– Jeśli chodzi o diagnozę zdrowia Polaków, to zapowiedź, która będzie uruchomiona przez ministra Niedzielskiego, podobnie jak program rehabilitacji postcovidowej, o którym była mowa, już w tym tygodniu minister Niedzielski będzie przedstawiał konkretne propozycje – mówił wicerzecznik PiS.

