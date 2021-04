Grochola przyjęła szczepionkę. Uszczypliwa uwaga pod adresem rządu

Ze względu na swój wiek (pisarka ma 64 lata), Grochola już otrzymała szczepienie przeciwko koronawirusowi.

"Powiedz mi kiedy się szczepiłeś, a powiem Ci ile masz lat. Bądźcie zdrowi" – napisała Grochola, publikując zdjęcie ze szpitala, gdzie przyjęła szczepienie.

instagram

Znana z niechęci do partii rządzącej Grochola nawet w tym wpisie, musiała jednak dodać uszczypliwą uwagę pod adresem ministra zdrowia.

"Wszystkim medykom bardzo, bardzo dziękuję. Serdecznie pozdrawiam szpital w Ostrołęce, na zdjęciu Pani Sabina. Podziw, szacunek i miłość dla służby zdrowia, z małym wyjątkiem na szczycie" – czytamy we wpisie Grocholi.

Ponad 5,1 mln zaszczepionych Polaków

W Polsce przynajmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało 5 167 241 osób. Z tej grupy 2 096 185 dostało także drugą dawkę preparatu.

Jak wynika z raportu, w sumie w całym kraju podano 7 263 426 dawek szczepionki przeciw COVID-19. Wykonano też najwięcej szczepionek w ciągu jednej doby – 244,7 tys. – wynika opublikowanego w piątek zestawienia na rządowej stronie gov.pl za ostatnią dobę.

Do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 774 610.

Po szczepionkach zanotowano 5695 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7769 dawek.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Nowa szczepionka w Polsce

W piątek na konferencji prasowej, szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że w najbliższą środę do Polski trafią szczepionki firmy Johnson&Johnson (ok. 120 tys. sztuk). – Do końca miesiąca łącznie do Polski dotrze 300-kilkadziesiąt tysięcy sztuk tej szczepionki – przekazał Dworczyk.