KONSTYTUCJA czy konstytucja?

A nie, przepraszam, to niemiecki Trybunał Konstytucyjny zamierza zbadać, czy zgoda władz Niemiec na udział w unijnym Funduszu Odbudowy, w związku z wiążącą się z tym koniecznością wzięcia przez to państwo udziału w zaciągnięciu długu wspólnotowego – gwarantowanego przez państwa członkowskie UE, w tym przez Niemcy – jest zgodna z konstytucją Niemiec. Nie wiadomo, jak orzeknie niemiecki sąd konstytucyjny, na razie jednak wstrzymał on podpisanie przez prezydenta przyjętej już przez obie izby parlamentu ustawy o Funduszy Odbudowy UE.