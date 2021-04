NRL w roli cenzora

Na tej liście są także lekarze. My wszystkich tych lekarzy będziemy – brzydkiego słowa użyję – przesłuchiwać czy wzywać do wyjaśnień ich postawy przed organy odpowiedzialności zawodowej”. Minęło kilka miesięcy i okazało się, że prezes Matyja swoje marzenie o przesłuchaniach faktycznie realizuje, z tym że nie ogranicza się do lekarzy, rzekomo sceptycznych wobec szczepień.