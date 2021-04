Budka: Śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia podziałów

Dziś mija jedenaście lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Na Facebooku premiera pojawił się wzruszający wpis, upamiętniający to tragiczne wydarzenie. "Każdy z nas zapewne pamięta ten straszny sobotni poranek sprzed 11 lat. Każdy miał na ten dzień jakieś plany, ale jak tu żyć codziennymi sprawami, gdy dzieje się coś tak trudnego do wyobrażenia. I tak tragicznego" – napisał premier.

Pamięć ofiar katastrofy smoleńskiej uczcił również prezydent Andrzej Duda, który, jak co roku, spędza ten dzień w Krakowie. – Niech ten dzień, taki sam jak wtedy, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, niech to poczucie wspólnoty będzie takie jak wtedy. Myślę, że oni wszyscy by tego chcieli, żeby była wspólnota i wzajemny szacunek. To wielkie zadanie, które nam zostawili – zaznaczał.

Budka: Ta rocznica powinna być okazją do refleksji

Borys Budka również opublikował wpis odnoszący się do dzisiejszych obchodów.

"Jak co roku 10 kwietnia przy grobie ś.p. Krystyny Bochenek oddaliśmy cześć pamięci wszystkim 96 ofiarom katastrofy smoleńskiej. Ta rocznica powinna być okazją do refleksji, że śmierć nigdy nie powinna stanowić okazji do tworzenia głębokich, międzyludzkich podziałów..." – napisał na Twitterze Borys Budka.

