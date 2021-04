"To wielkie zadanie, które nam zostawili". Prezydent uczcił pamięć zmarłych w katastrofie smoleńskiej

Dziś mija jedenaście lat od katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 r. na lotnisku Smoleńsk-Północny rozbił się rządowy samolot Tu-154M z 96 osobami na pokładzie. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Na Facebooku premiera pojawił się wzruszający wpis, upamiętniający to tragiczne wydarzenie. "Każdy z nas zapewne pamięta ten straszny sobotni poranek sprzed 11 lat. Każdy miał na ten dzień jakieś plany, ale jak tu żyć codziennymi sprawami, gdy dzieje się coś tak trudnego do wyobrażenia. I tak tragicznego" – napisał premier.

Prezydent Andrzej Duda: Niech to poczucie wspólnoty będzie takie jak wtedy

Prezydent Andrzej Duda, jak co roku, upamiętnia to tragiczne wydarzenie w Krakowie.

– Byli prowadzeni sercem, miłością do ojczyzny, poczuciem wspólnoty w tej wielkiej sprawie, jaką jest pamięć historyczna i oddanie hołdu i czci bohaterom – mówił prezydent o delegacji, która zginęła, chcąc upamiętnić ofiary zbrodni katyńskiej.

– Ta ich wspólna, obecność w tym rządowym samolocie, w którym zginęli, jest świadectwem naszej wspólnoty. To było najważniejsze przesłanie tamtej misji, dlatego ta nasza obecność tutaj jest tak bardzo ważna. To byli ludzie z rożnych stron politycznych, ale w tej sprawie byli jednym, byli razem – podkreślał. – Wielka wspólnota Polaków – to przesłanie niesie za sobą do dzisiaj tamta delegacja – dodawał.

– Niech ten dzień, taki sam jak wtedy, pierwsza sobota po świętach wielkanocnych, niech to poczucie wspólnoty będzie takie jak wtedy. Myślę, że oni wszyscy by tego chcieli, żeby była wspólnota i wzajemny szacunek. To wielkie zadanie, które nam zostawili – zaznaczał.

