Niedzielski o skuteczności szczepień

"Do tej pory w grupie ponad 5,5 mln zaszczepionych jedynie 51 tys. osób wykazało dodatni wynik testu na #COVID19, czyli 0,9 proc. Ponad połowa tych zakażeń nastąpiła w okresie do 14 dni po pierwszej dawce. Oznacza to w uproszczeniu, że poziom ochrony przekracza 99 proc." – napisał minister zdrowia Adam Niedzielski.

twitter

Ponadto z dołączonego do wpisu wykresu kołowego wynika, że spośród dodatnich wyników ponad połowę (50,5 proc., czyli 25,7 tys.) stanowiła ta grupa osób, u której od podania pierwszej dawki nie minęło 14 dni, a 19 tys. (37,3 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia pierwszą dawką więcej niż 14 dni.

Z kolei spośród dodatnich wyników 2 tys., czyli niespełna 4 proc., stanowiła ta grupa, u której od podania drugiej dawki nie minęło 14 dni, a 4,2 tys. (8,2 proc.) grupa, u której minęło od szczepienia drugą dawką więcej niż 14 dni.

Nowe dane Ministerstwa Zdrowia

Tymczasem resort zdrowia poinformował w niedzielę rano o nowych 21 073 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem.

21 703 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem to osoby z województw: śląskiego (3496), mazowieckiego (3144), wielkopolskiego (2567), małopolskiego (1870), dolnośląskiego (1822), łódzkiego (1676), pomorskiego (1244), kujawsko-pomorskiego (1113), podkarpackiego (749), zachodniopomorskiego (701), lubelskiego (661), opolskiego (632), lubuskiego (514), świętokrzyskiego (475), warmińsko-mazurskiego (409), podlaskiego (349).

281 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 74 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 171 osób – podaje dalej resort zdrowia.