"Nowak i Tusk śmieją nam się w twarz". Fala komentarzy po decyzji sądu

Warszawski sąd zdecydował w poniedziałek, że były minister transportu Sławomir Nowak może opuścić areszt. Warto przypomnieć, że ledwie kilka dni temu Donald Tusk w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 bronił swojego byłego podwładnego Sławomira Nowaka. Były premier zarzucił rządowi Zjednoczonej Prawicy wykorzystywanie prokuratury do celów politycznych, sugerując przy tym, że Nowak jest ofiarą takiego właśnie mechanizmu.

"Więzień polityczny"

– Mija już 7 miesięcy [odkąd Nowak - przyp. red.] siedzi w areszcie. Nie oceniam merytorycznie działań prokuratury i sądu. Nie mam wiedzy, ale zasługuje na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem, a to, co słychać, to słychać spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań – stwierdził były premier. Tusk określił Nowaka jako "więźnia politycznego".

– Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego. Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i tak dalej być nie może – powiedział polityk.

Czytaj też:

Tusk broni Nowaka. Użył zaskakującego porównania

"To czyje są sądy i sędziowie?"

Dzisiejszą decyzję sądu z piątkowymi słowami Tuska wiąże wielu obserwatorów polskiej sceny politycznej. – Być może Tusk wiedział jakie będzie orzeczenie sądu i postanowił dać zasłonę. Wszystko jest możłiwe. Oni mają ze sobą bogate kontakty. Sędziowie i prominentni politycy PO chodzili razem na kawkę – komentował na antenie Polskiego Radia 24 redaktor naczelny "Gazety Polskiej" Tomasz Sakiewicz.

Podobnych głosów było jednak więcej.

"Donald Tusk powiedział, że Sławek Nowak powinien wyjść na wolność, no to wyszedł. To czyje są sądy i sędziowie?" – zapytał z kolei Stanisław Janecki z tygodnika "Sieci". "Dopiero co Tusk mówił w TVN24, że 'Nowak jest więźniem politycznym' i ciach, co za zbieg okoliczności!" – napisał Cezary Krysztopa.

twittertwittertwittertwittertwitter

Sprawa Sławomira Nowaka

Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska Sławomir Nowak został zatrzymany przez CBA w lipcu ubiegłego roku. Wraz z nim zatrzymano byłego dowódcę jednostki GROM Dariusza Z. i gdańskiego przedsiębiorcę Jacka P. Wszyscy trzej są podejrzani o korupcję i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na początku października Sławomir Nowak usłyszał kolejne zarzuty. Chodziło o tzw. "czynne łapownictwo". Były minister transportu w rządzie PO-PSL miał przyjmować pieniądze od byłego prezesa Orlenu Jacka K., byłego wiceprezesa PGE Wojciecha T. oraz Leszka K. w zamian za załatwienie im intratnych stanowisk.

Sąd zastosował wobec Nowaka areszt tymczasowy. Na początku marca zapadła decyzja o jego przedłużeniu.

Czytaj też:

Śledztwo ws. Sławomira Nowaka. Na jaw wychodzą nowe faktyCzytaj też:

Podsłuchano rozmowę Nowaka z Tuskiem. Są nagrania