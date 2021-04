Sąd zdecydował ws. aresztu dla Sławomira Nowaka

Jak informuje TVP Info, sąd zastosował wolnościowe środki zapobiegawcze. Prokuratura Okręgowa w Warszawie zaskarży decyzję.

Sprawa Sławomira Nowaka

Były minister transportu w rządzie Donalda Tuska Sławomir Nowak został zatrzymany przez CBA w lipcu ubiegłego roku. Wraz z nim zatrzymano byłego dowódcę jednostki GROM Dariusza Z. i gdańskiego przedsiębiorcę Jacka P. Wszyscy trzej są podejrzani o korupcję i udział w zorganizowanej grupie przestępczej.

Na początku października Sławomir Nowak usłyszał kolejne zarzuty. Chodziło o tzw. "czynne łapownictwo". Były minister transportu w rządzie PO-PSL miał przyjmować pieniądze od byłego prezesa Orlenu Jacka K., byłego wiceprezesa PGE Wojciecha T. oraz Leszka K. w zamian za załatwienie im intratnych stanowisk.

Sąd zastosował wobec Nowaka areszt tymczasowy. Na początku marca zapadła decyzja o jego przedłużeniu.

Tusk: Nowak jest więźniem politycznym

W piątek w rozmowie z TVN24 były premier Donald Tusk stanął w obronie Sławomira Nowaka. Nie oceniam merytorycznie działań prokuratury i sądu. Nie mam wiedzy, ale zasługuje (Nowak – red.) na sprawiedliwy proces przed niezależnym sądem, a to, co słychać, to słychać spekulacje i plotki, że przetrzymywany jest w areszcie po to, żeby złamać go i zmusić do składania jakichś politycznych zeznań – stwierdził Tusk w programie "Fakty po faktach".

– Chcę wyraźnie podkreślić, że to czyni z niego de facto więźnia politycznego. Leży mi to na sercu, ponieważ był moim podwładnym i tak dalej być nie może – przekonywał były premier.

