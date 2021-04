Dworczyk: Przekroczyliśmy już 8,2 mln szczepień

– Dobrą informacją jest to, że dzisiaj przekroczyliśmy już 8 milionów 200 tysięcy wykonanych szczepień i nasz program, zgodnie z zapowiedziami i nadsyłanymi do Polski szczepionkami, dynamicznie przyspiesza – tłumaczył pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Jak podaje Dworczyk, dotychczas drugą dawkę szczepionki otrzymało 2 190 295 osób.

Trwa akcja szczepień

– Od początku tego tygodnia zanotowaliśmy ponad 890 tysięcy nowych zarejestrowanych pacjentów w systemie, którzy zapisali się już na konkretne wizyty w konkretnym miejscu i konkretnym dniu – stwierdził.

– To są dobre wyniki, więc bardzo dziękujemy za to i też prosimy o to, żeby wykorzystywać tę możliwość i żeby wszyscy, którzy mogą, zapisywali się na szczepienia przeciwko COVID-19 – dodał Dworczyk.

Jak poinformował dalej polityk, dzisiaj ruszyły zapisy dla kolejnego rocznika, dla osób urodzonych w 1965 r.

Punkty drive-thru i punkty szczepień powszechnych

– Dzisiaj ruszają pierwsze punkty drive thru. Mamy już nawet zdjęcia z pierwszego takiego punktu w Polsce, który dzisiaj ruszył. Sukcesywnie, jestem przekonany, bo mamy takie sygnały z różnych regionów w Polsce, będą kolejne punkty działające uruchamiać szczepienia w tej formule – tłumaczył dalej Dworczyk.

Szef KPRM dodał, że w poniedziałek ruszą w pilotażu punkty szczepień powszechnych. – Najpierw 16 punktów w każdym województwie po jednym punkcie. Przypomnę że to są punkty w których wydajność szczepień w miejscowościach do 50 tysięcy to jest minimum 200 szczepień dziennie. W większych miejscowościach, powyżej 50 tysięcy, takie punkty muszą mieć co najmniej pół tysiąca dziennie wykonywanych – stwierdził.

