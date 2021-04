Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Czarnek odpowiada

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że od poniedziałku, 19 kwietnia ponownie otwarte zostaną żłobki i przedszkola. Dla uczniów szkół obostrzenia i edukacja zdalna zostały przedłużone do 25 kwietnia.

Powrót do szkół w maju? Czarnek podał warunek

W piątek minister edukacji Przemysław Czarnek był pytany w TVN24, czy aktualna jest jego zapowiedź o możliwym powrocie uczniów do szkół w maju.

– Mówiłem i zawsze powtarzam: jeśli sytuacja pandemiczna na to pozwoli. (…) Jeśli będzie się otrzymywał ten trend, który widzimy od kilkunastu dni, czyli spadkowy i tą odpływającą trzecią falę koronawirusa, to rzeczywiście jest to możliwe – stwierdził.

Szef MEiN poinformował, że Rada ds. Bezpieczeństwa w Edukacji, którą powołał zaraz po objęciu funkcji ministra, wydała rekomendację na temat powrotu do szkół premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.

Koronawirus w Polsce. Dane MZ

W czwartek rano Ministerstwo Zdrowia podało, że zakażenie koronawirusem potwierdzono u 21 130 kolejnych osób. Zmarło 682 chorych z COVID-19.

Nowe przypadki SARS-CoV-2 dotyczą województw: śląskiego (3142), mazowieckiego (2555), wielkopolskiego (2495), dolnośląskiego (2277), małopolskiego (1747), łódzkiego (1300), kujawsko-pomorskiego (1085), pomorskiego (1008), podkarpackiego (923), lubelskiego (892), zachodniopomorskiego (824), świętokrzyskiego (659), opolskiego (638), warmińsko-mazurskiego (520), lubuskiego (505) i podlaskiego (374).

Od początku epidemii badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 2 642 242 osób, z których 60 612 zmarło.

