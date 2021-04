Przedłużenie restrykcji epidemicznych. Są wyjątki

– Podjęliśmy decyzję o przedłużeniu obowiązywania restrykcji o tydzień, z jednym wyjątkiem – dotyczy to przedszkoli i żłobków – mówił minister zdrowia na konferencji prasowej w KPRM.

Oznacza to, że obowiązujące obecnie obostrzenia (wprowadzonego przez świętami Wielkiej Nocy) będą obowiązywały do końca przyszłego tygodnia (25 kwietnia). Chodzi m. in. o zamknięcie galerii handlowych, salonów fryzjerskich czy basenów.twitter

– Apogeum 3 fali, jeśli chodzi o liczbę zachorowań, mieliśmy w poprzednich tygodniach, a teraz ta fala przetacza się przez szpitale – tłumaczył Niedzielski, argumentując decyzję rządu ws. obostrzeń.

– W tej chwili mamy zajęte 34 tys. łózek. Dostępność łóżek jeśli chodzi o cały system przeznaczony do walki z COVID-em to jest prawie 46 tys., czyli bufor bezpieczeństwa na dziś to 12 tys. łóżek – dodał polityk.

Wyjątki od obostrzeń

Od 18 kwietnia obostrzenia nie będą obejmować przedszkoli i żłobków.

– Umożliwiamy także uprawianie sportu na świeżym powietrzu, bo tutaj transmisja wirusa jest mniejsza – poinformował Niedzielski. Jak podał minister dozwolone zostanie uprawianie sportu na powietrzu, w grupie do 25 osób oraz uczestnictwo dzieci i młodzieży we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.

Minister Niedzielski poinformował jednocześnie, że hotele zamknięte będą co najmniej do 3 maja. Wyjątkiem są m. in. hotele robotnicze, a także noclegi świadczone w ramach niektórych podróży służbowych.

Czytaj też:

Ponad 21 tys. zakażeń. Nie żyją 803 osoby