Pandemia to hipnoza, a maseczki są "wyłącznie symboliczne". Edyta Górniak nie daje za wygraną

Edyta Górniak znana jest z aktywności w mediach społecznościowych, gdzie wielokrotnie poruszała w ostatnich miesiącach m. in. temat koronawirusa oraz szczepień. Gwiazda jest tzw. koronasceptyczką oraz zadeklarowaną przeciwniczką przyjmowania szczepionek.

Tym razem, w kolejnym "lajwie" na Instagramie, piosenkarka poruszyła temat noszenia maseczek.

– Dzisiaj wszyscy głośno przyznają, że maski są wyłącznie symboliczne. Jaki to symbol, nie będę tutaj mówić, bo nie chcę wprowadzać negatywnej aury. Dla tych, którzy są świadomi, wiecie, co oznacza zakrycie czyichś ust. Nie ma jednak żadnych dowodów medycznych, które mogłyby udowodnić, że to wpływa na nasze bezpieczeństwo, zdrowie. Fajnie, że mówią o tym fachowcy – mówiła.

Górniak: Pandemia to hipnoza

Nie mogło też zabraknąć tematu pandemii, którą Edyta Górniak nazywa "hipnozą".

– Witajcie w świecie świadomych, uśmiechniętych, rozumiejących to, co się wydarzyło na świecie. To jest rodzaj hipnozy, która miała za zadanie uśpić naszą czujność do tego stopnia, żebyśmy nie zwrócili uwagi na wiele innych, prawdziwych wątków – stwierdziła.

Nie będzie maseczek na powietrzu?

Minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że latem pójdziemy w stronę zniesienia obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

"Pójdziemy w tą stronę przy mniejszej liczbie zachorowań" – napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski, odnosząc się do pytania jednej z internautek.

Niedzielski skomentował również wyniki nowych badań, które wykazały, że zakażenia na zewnątrz stanowią zaledwie niecałe 10 proc. wszystkich zakażeń. "Przy wysokim poziomie zachorowań te 10 proc. ma znaczenie. No i nie porównujmy tłumu na światłach z samotnym spacerem w parku" – napisał Niedzielski w kolejnym tweecie.

Czytaj też:

Prof. Zajkowska o "pełnym obłożeniu" w szpitalu: Nie widać poprawyCzytaj też:

Prof. Rejdak: Skuteczność amantadyny poznamy pod koniec majaCzytaj też:

Premier Morawiecki: Odporność zbiorowa najpóźniej za dwa miesiące