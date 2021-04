Premier Morawiecki: Odporność zbiorowa najpóźniej za dwa miesiące

– Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność – mówił szef rządu, który w piątek wizytował Narodowy Punkt Szczepień w Gdańsku. – Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień – podkreślał.

"To niebo a ziemia"

Morawiecki stwierdził, że program szczepień dociera do coraz większej liczby osób. – Przed chwilą miałem przyjemność porozmawiać z kadrą, która zarządza tym jednym z największych w Polsce punktów szczepień, który tutaj jest utworzony i padły takie słowa, że dzięki szczepieniom sytuacja jest zupełnie odmienna od tego, jak było wcześniej, że to niebo a ziemia, że mamy dzisiaj prawdziwą szansę w końcu zwalczyć pandemię, ale musimy rzeczywiście wszyscy chcieć się zaszczepić i przystąpić do tego programu według jego aktualnej organizacji – powiedział.

Morawiecki: W dwa miesiące albo szybciej pułap odporności zbiorowej

– Dzięki większej liczbie szczepień będziemy w stanie osiągnąć w dwa miesiące, a może nawet szybciej, pułap odporności zbiorowej – powiedział premier Mateusz Morawiecki na briefingu w Narodowym Punkcie Szczepień w Gdańsku.

– Z całego świata płyną informacje dobre co do szczepień, płyną informacje potwierdzające zasadność szczepień i wzywające do zaszczepienia jak największej grupy osób w najkrótszym czasie – mówił.

– Punktów szczepień już od teraz jest ponad 7 tysięcy i dzięki temu będziemy w stanie w bardzo krótkim czasie, myślę że w najbliższych dwóch miesiącach najpóźniej, a może nawet szybciej, osiągnąć prawdziwy przełom dzięki osiąganiu pułapów odporności zbiorowej – dodał szef rządu.

Premier: Dodatkowe około 4,3 mln szczepionek Pfizera

Premier w czwartek poinformował, że producent szczepionki Pfizer poinformował, że od 26 kwietnia rozpocznie wysyłanie kolejnych dawek do UE. Łącznie do czerwca samej szczepionki Pfizer mamy otrzymać ponad 4 mln dawek.

Zapytany na piątkowym briefingu prasowym o szczegółowy harmonogram dostaw dodatkowych szczepionek firmy Pfizer, Morawiecki przekazał, że do Polski trafi dodatkowe około 4,3 mln szczepionek tej firmy. – W kwietniu to będzie nie więcej niż 200 tys., w maju prawdopodobnie 1,2 mln i pozostała część w czerwcu – powiedział premier.

– Staramy się przyspieszyć tę dostawę na maj. Jest szansa, jestem w kontakcie z kierownictwem grupy Pfizer po to, żeby każdy tydzień przyspieszenia przybliżył nas do zwycięskiej walki z tą straszną, okropną epidemią. Natomiast, czy tak będzie, poczekajmy jeszcze kilka dni – oświadczył Morawiecki.

