Niedzielski: Apogeum trzeciej fali w szpitalach za nami

Wskazał, że od trzech dni spada liczba hospitalizacji z powodu COVID-19. – Dzisiaj powinien być pod kątem wyników bardziej optymistyczny dzień. Będziemy mieli do czynienia dzisiaj z dużymi spadkami, rzędu nawet 10 tys. w stosunku do poprzedniego tygodnia, mimo wielu wykonanych badań – powiedział minister Niedzielski w Polskim Radiu 24.

Trzecia dawka szczepionki? Niedzielski: Na razie bym nie przesądzał

– Ja tutaj na razie bym w ogóle nie przesądzał. Zastanawiam się czy to nie będzie tak, że jeżeli pojawią się jakieś mutacje, które są objęte w mniejszym zakresie tym zakresem ochrony szczepienia, to wtedy być może ta trzecia dawka będzie nas tak naprawdę przeciwko nowym mutacjom uodparniała albo dawała pewność, że one też w pełni są objęte zakresem ochrony szczepienia – powiedział Niedzielski.

Minister zdrowia pytany, czy może dojść do sytuacji, że np. za trzy lata szczepionka na koronawirusa będzie bardzo droga i nie będzie refundowana, przy równoczesnej konieczności zaszczepienia się odpowiedział, że "nie, absolutnie z takim scenariuszem nie należy się liczyć". – Z dwóch względów – po pierwsze w przypadku jakiegokolwiek większego zagrożenia, czyli mówimy o scenariuszu, że pandemia, czy zagrożenie koronawirusem ma już charakter większy, niż to typowe zagrożenie np. związana z grypą, to na pewno państwo będzie na siebie brało odpowiedzialność finansową za zabezpieczenie obywateli – powiedział szef MZ.

– Druga rzecz jest taka, że tak, jak w każdej technologii – czy to dotyczy telewizorów, czy to dotyczy szczepionek, czy to dotyczy innych rodzajów obszarów, gdzie technologia się rozwija, zawsze w czasie mamy do czynienia z coraz tańszymi produktami, które oczywiście trzymają standardy jakości – wskazał Niedzielski.

Ocenił, że "za te trzy lata technologia mRNA będzie już technologią na pewno powszechnie dostępną". – Mam nadzieję, że za te trzy lata, bo o takiej też perspektywie tutaj rozmawiamy wewnętrznie, w Polsce też szczepionka związana z walką z koronawirusem również będzie produkowana – powiedział szef resortu zdrowia.

