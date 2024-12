"Liczymy na wsparcie". Ukraina ma nowe oczekiwania wobec Polski

– Wiążemy duże nadzieje. Polska jest naszym bliskim przyjacielem i sojusznikiem. Oczekujemy, że w tym czasie może zostać podjętych szereg zdecydowanych i ważnych decyzji, biorąc pod uwagę przywództwo, jakie Polska od pierwszych dni wykazywała we wspieraniu Ukrainy, nawet w pierwszych dniach rosyjskiej agresji na Ukrainę na pełną skalę – podkreślił Heorhij Tykhy.

Zdaniem rzecznika, dotyczy to postępów na drodze do akcesji Ukrainy do UE. – Ambicją Ukrainy jest otwarcie pierwszych klastrów negocjacyjnych na początku przyszłego roku. Wierzymy, że stanie się to jednocześnie. I liczymy na wsparcie polskiej prezydencji w tej sprawie – powiedział Tykhy.

Ukraina chce dalszych sankcji na Rosję

Ponadto rzecznik podkreślił, że ważne jest dalsze wsparcie militarne dla Ukrainy i wzrost ceny wojny dla Rosji. Mówimy o nowych sankcjach i ograniczeniach wobec rosyjskiej floty cieni. Podkreślił znaczenie pełnego wykorzystania unieruchomionego rosyjskiego mienia – konieczne jest przejście od jego zamrożenia do konfiskaty.

– I oczywiście wprowadzenie nowych sankcji sektorowych wobec agresora. Rozpoczęły się już prace nad 16. pakietem unijnych sankcji wobec Rosji. I spodziewamy się, że pod polską prezydencją prace te będą postępowały szybko i zdecydowanie – powiedział Tykhy.

Osobno rzecznik powiedział, że współpraca z Polską w zakresie rozwiązywania złożonych problemów historycznych z przeszłości przebiega w normalnym, roboczym tempie. Wskazał, że jednym z osiągnięć ministra spraw zagranicznych Andrieja Sybigi w ostatnich miesiącach jest nawiązanie stosunków z Polską i pozytywne kroki w rozwiązywaniu trudnych problemów z przeszłości.

Rzecznik podkreślił, że Ukraina potrzebuje wsparcia Polski na drodze do UE i NATO.

